एशियन गेम्स 2026: धीरज बोम्मादेवरा ने एशियाड का रिकॉर्ड तोड़ा; रिकर्व इंडिविजुअल क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहे

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धीरज ने 690 पॉइंट्स का पिछला एशियाड रिकॉर्ड तोड़ा, जो कोरिया के ली वू का था। धीरज दोनों हाफ में टॉप फॉर्म में थे और उन्होंने 360 में से 348 पॉइंट्स हासिल किए। इसके बाद तीरंदाज ने दूसरे हाफ में सुधार किया और आखिरी 36 तीरों में 350 का स्कोर किया, यानी 360 में से सिर्फ 10 पॉइंट्स गंवाए। मुकाबले में शामिल दूसरे भारतीय, नीरज चौहान और संजय यशदीप भोगे, इंडिविजुअल इवेंट में 20वें और 25वें स्थान पर रहे। नीरज ने 676 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि संजय ने इवेंट में 665 पॉइंट्स हासिल किए।इन तीनों ने टीम क्वालीफिकेशन में भारत को 2039 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर लाने में मदद की, जो कोरियाई टीम से ठीक पीछे है, जिसके 2064 पॉइंट्स थे। इससे भारतीय पुरुष टीम को प्री-क्वार्टर फाइनल में बाई मिल गई है, क्योंकि उन्हें 32 टीमों के ड्रॉ में दूसरी सीड मिली है। धीरज को भी टॉप सीड होने के कारण दूसरे राउंड में बाई मिली है।महिलाओं के इवेंट में भारत की चिकिथा तनिपार्थी ने इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में 720 में से 705 का स्कोर बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। वह चीनी ताइपे की चेन यी-ह्सुआन का एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थीं, जिन्होंने 2018 गेम्स में 706 का स्कोर किया था। भारत की ज्योति सुरेखा 699 पॉइंट्स के साथ 13वें स्थान पर रहीं, जबकि पृथिका प्रदीप 695 पॉइंट्स के साथ 20वें स्थान पर रहीं। टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने दूसरा स्थान हासिल किया। इन तीनों ने मिलकर भारत को 2099 पॉइंट्स हासिल करने में मदद की। चीन 2099 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहा।