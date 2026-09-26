एशियाड में पुरुष कबड्डी में शानदार रिकॉर्ड: 36 साल में भारत ने जीते कितने गोल्ड? 2018 में क्यों मिला था कांस्य

साल मेजबान विनर रनरअप स्कोर 2010 चीन, ग्वांगझू भारत थाईलैंड भारत 28-14 थाईलैंड 2014 दक्षिण कोरिया, इंचियोन भारत ईरान भारत 31-21 ईरान 2018 इंडोनेशिया, जकार्ता-पालेमबांग ईरान भारत ईरान 27-24 भारत 2022 चीन, हांगझोउ भारत चीनी ताइपे भारत 26-25 चीनी ताइपे 2026 जापान, नागोया भारत ईरान भारत 37-34 ईरान

साल मेजबान विनर रनरअप स्कोर 1990 चीन, बीजिंग भारत बांग्लादेश प्लेऑफ नहीं 1994 जापान, हिरोशिमा भारत बांग्लादेश प्लेऑफ नहीं 1998 थाईलैंड, बैंकॉक भारत पाकिस्तान प्लेऑफ नहीं 2002 दक्षिण कोरिया, बुसान भारत बांग्लादेश प्लेऑफ नहीं 2006 कतर, दोहा भारत पाकिस्तान भारत 35-23 पाकिस्तान 2010 चीन, ग्वांगझू भारत ईरान भारत 37-20 ईरान 2014 दक्षिण कोरिया, इंचियोन भारत ईरान भारत 27-25 ईरान 2018 इंडोनेशिया, जकार्ता-पालेमबांग ईरान दक्षिण कोरिया ईरान 26-16 दक्षिण कोरिया 2022 चीन, हांगझोउ भारत ईरान भारत 33-29 ईरान 2026 जापान, नागोया भारत ईरान भारत 40-34 ईरान

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 भारत 13 1 1 15 2 ईरान 2 6 2 10 3 बांग्लादेश 0 3 4 7 4 पाकिस्तान 0 2 7 9 5 चीनी ताइपे 0 1 4 5 6 थाईलैंड 0 1 3 4 7 दक्षिण कोरिया 0 1 1 2 8 नेपाल 0 0 2 2 9 जापान 0 0 1 1

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 भारत 4 1 0 5 2 ईरान 1 2 2 5 3 चीनी ताइपे 0 1 2 3 3 थाईलैंड 0 1 2 3 5 बांग्लादेश 0 0 2 2 5 नेपाल 0 0 2 2

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 भारत 9 0 1 10 2 ईरान 1 4 0 5 3 बांग्लादेश 0 3 2 5 4 पाकिस्तान 0 2 7 9 5 दक्षिण कोरिया 0 1 1 2 6 चीनी ताइपे 0 0 2 2 7 जापान 0 0 1 1 8 थाईलैंड 0 0 1 1

एशियन गेम्स में महिला कबड्डी को 2010 में शामिल किया गया था। पुरुष कबड्डी 1990 एशियन गेम्स से हिस्सा रहा है। 2010 से लेकर अब तक 16 साल में पांच एशियन गेम्स खेले जा चुके हैं। 2010 मं ग्वांगझू, 2014 में इंचियोन, 2018 में जकार्ता पालेमबांग और 2022 में हांगझोउ में खेला गया था। इन पांच एशियन गेम्स में से भारत ने महिला कबड्डी में चार स्वर्ण जीते हैं। सिर्फ एक बार भारत को रजत मिला है। भारत ने 2010, 2014, 2022 और 2026 में स्वर्ण जीता है, जबकि 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम को ईरान के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में ईरान ने स्वर्ण जीता था।ओवरऑल महिला और पुरुष कबड्डी को मिलाकर भारत ने एशियन गेम्स में 13 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य जीता है। यानी कुल 15 पदक आए हैं। वहीं, ईरान ने दो स्वर्ण, छह रजत और दो कांस्य समेत 10 पदक अपने नाम किए हैं।