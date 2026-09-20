{"_id":"6aafaa197aa78a05230f0011","slug":"asian-games-2026-india-win-silver-in-women-10m-air-rifle-team-event-open-medal-account-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स 2026: पहले ही दिन भारत की चांदी, महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीता रजत; मुर्मू-शाह ने दी बधाई","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपने पदकों का खाता खोल लिया है। महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्सा के विनोद की तिकड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। टीम के इस प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि ने खेलों में भारत का पदक खाता खोल दिया है। विज्ञापन



भारतीय टीम ने क्वालिफिकेशन में कुल 1898.0 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता। चीन ने 1904.2 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मेजबान जापान 1897.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। विज्ञापन

सोनम ने किया शानदार प्रदर्शन

भारत की ओर से सोनम उत्तम मस्कर ने क्वालिफिकेशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने 634.1 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। एलावेनिल वलारिवन 633.5 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहीं। वहीं विदर्सा के विनोद ने 630.4 अंक हासिल किए और व्यक्तिगत रैंकिंग में 12वें स्थान पर रहीं। तीनों के संयुक्त प्रदर्शन ने भारत को टीम स्पर्धा में रजत पदक दिलाया।

विज्ञापन

चीन को स्वर्ण, जापान को कांस्य

महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में चीन ने 1904.2 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की टीम में वांग जिफेई ने 636.8, हान जियायु ने 633.8 और डू युचेन ने 633.6 अंक हासिल किए। मेजबान जापान ने 1897.1 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

विज्ञापन