एशियन गेम्स 2026: पहले ही दिन भारत की चांदी, महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम ने जीता रजत; मुर्मू-शाह ने दी बधाई
एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पहले ही दिन अपना पदक खाता खोल लिया। महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्सा के विनोद की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपने पदकों का खाता खोल लिया है। महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्सा के विनोद की तिकड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। टीम के इस प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि ने खेलों में भारत का पदक खाता खोल दिया है।
भारतीय टीम ने क्वालिफिकेशन में कुल 1898.0 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता। चीन ने 1904.2 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मेजबान जापान 1897.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहा।
भारत की ओर से सोनम उत्तम मस्कर ने क्वालिफिकेशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने 634.1 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया। एलावेनिल वलारिवन 633.5 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहीं। वहीं विदर्सा के विनोद ने 630.4 अंक हासिल किए और व्यक्तिगत रैंकिंग में 12वें स्थान पर रहीं। तीनों के संयुक्त प्रदर्शन ने भारत को टीम स्पर्धा में रजत पदक दिलाया।
महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में चीन ने 1904.2 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की टीम में वांग जिफेई ने 636.8, हान जियायु ने 633.8 और डू युचेन ने 633.6 अंक हासिल किए। मेजबान जापान ने 1897.1 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि ने एशियन गेम्स में भारत का पदक खाता खोला है और इससे देश को गर्व हुआ है। उन्होंने एलावेनिल वलारिवन, विदर्सा के विनोद और सोनम उत्तम मस्कर को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दीं।
अमित शाह और किरेन रिजिजू ने भी सराहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने एशियन गेम्स में अपने पदकों का सफर रजत पदक के साथ शुरू किया है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने इसे भारत के एशियन गेम्स 2026 अभियान की शानदार शुरुआत बताया और पूरी भारतीय टीम को आगे के मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।