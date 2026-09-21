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एशियन गेम्स: टेबल टेनिस में भारत के सामने पस्त हुआ पाकिस्तान, महिलाओं के बाद पुरुष टीम ने भी जीता मुकाबला

Mon, 21 Sep 2026 05:27 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 21 Sep 2026 05:27 PM IST
सार

भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीमों ने सोमवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाई। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने इस तरह एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

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India women and men table tennis teams advanced to the quarterfinals of the Asian Games sweeps aside Pakistan
टेबल टेनिस टीम - फोटो : SAI Media
भारतीय महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीमों ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों ही टीमों ने पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में हराया। पहले भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और फिर पुरुष टीम ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज कर अंतिम आठ में प्रवेश किया। 
India women and men table tennis teams advanced to the quarterfinals of the Asian Games sweeps aside Pakistan
श्रीजा अकुला - फोटो : ANI
सुतीर्था-सिंड्रेला और श्रीजा की तिकड़ी का कमाल
सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने अपने-अपने मुकाबले सीधे गेम में जीतकर भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। सुतीर्था ने पूरे मैच में पाकिस्तान की खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया और भारत के लिए शानदार शुरुआत की। दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने पाकिस्तान की कुलसूम खान का सामना किया। भारतीय युवा खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुलसूम पर दबाव बनाए रखा। सिंड्रेला ने पहला गेम 11-6 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने 11-7 से बाजी मारी। तीसरे गेम में भी सिंड्रेला ने अपना दबदबा कायम रखा और 11-5 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली।

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का तीसरा मैच श्रीजा अकुला और फातिमा खान के बीच हुआ। श्रीजा ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और पाकिस्तान की खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिए। श्रीजा ने पहला गेम 11-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी उन्होंने 11-4 से बाजी मारी। तीसरे गेम में श्रीजा ने 11-5 से जीत दर्ज कर भारत को 3-0 से शानदार जीत दिला दी। श्रीजा की जीत के साथ ही भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।
India women and men table tennis teams advanced to the quarterfinals of the Asian Games sweeps aside Pakistan
पुरुष टेबल टेनिस टीम - फोटो : SAI Media
पुरुष टीम ने भी एकतरफा अंदाज में जीता मैच
भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। पहले मैच में हरमीत देसाई ने मोहम्मद खान को 11-4, 11-3, 11-5 से हराया। इसके बाद जी सातियान ने अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9 से हराया। फिर पायस जैन ने मोहम्मद खान को हराकर पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में धूल चटाई। इस तरह पाकिस्तान की टीम पूरे मैच के दौरान कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखी।
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