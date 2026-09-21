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Hindi News ›   Sports ›   13-Year-Old Chinese Swimmer Yu Zidi Wins Asian Games Gold, Sets New Games Record

उम्र सिर्फ 13 साल, कारनामा बड़ा: चीनी तैराक यू जिडी ने जीता सोना, बनाया एशियाड रिकॉर्ड; बोलीं- बेहतर करूंगी

Mon, 21 Sep 2026 04:29 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 04:29 PM IST
सार

महज 13 साल की चीनी तैराक यू जिडी ने एशियन गेम्स में महिला 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीतते हुए नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। 2:05.08 सेकंड के समय के साथ रिकॉर्ड बनाने वाली यू ने कहा कि वह भविष्य में और तेज तैरकर ओलंपिक पोडियम पर पहुंचना चाहती हैं।

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13-Year-Old Chinese Swimmer Yu Zidi Wins Asian Games Gold, Sets New Games Record
यू जिडी - फोटो : Twitter

विस्तार
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चीन की महज 13 साल की तैराक यू जिडी ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। महिला 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में यू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इस स्पर्धा में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। उन्होंने 2 मिनट 05.08 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहीं चांग मोहान से तीन सेकंड से अधिक के अंतर से रेस पूरी की।
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यू जिडी ने जीता पहला व्यक्तिगत खिताब
अगले महीने 14 साल की होने जा रहीं यू जिडी ने तीन साल पहले उनकी हमवतन झांग युफेई द्वारा बनाए गए एशियन गेम्स रिकॉर्ड को करीब आधे सेकंड से बेहतर किया। खास बात यह रही कि यह यू का किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला व्यक्तिगत खिताब है। हालांकि, शानदार प्रदर्शन के बावजूद यू अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आईं। स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद जब उनसे उनकी रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, यह बस ठीक-ठाक था।
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13 साल की उम्र में रचा इतिहास
यू जिडी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह अभी सिर्फ 13 साल की हैं। एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन ने उन्हें तैराकी की दुनिया की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल कर दिया है। यू का 2:05.08 सेकंड का समय कनाडा की समर मैकिन्टोश के 2:01.65 के विश्व रिकॉर्ड से चार सेकंड से भी कम पीछे है। इतनी कम उम्र में विश्व रिकॉर्ड के करीब पहुंचना उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।

यू इससे पहले भी इतिहास रच चुकी हैं। 2025 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 12 साल की उम्र में चीन की रिले टीम के साथ कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही वह तैराकी के इतिहास में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थीं। हालांकि, एशियन गेम्स का स्वर्ण उनके लिए अलग मायने रखता है, क्योंकि यह उनका पहला बड़ा व्यक्तिगत खिताब है और उन्होंने इसे गेम्स रिकॉर्ड के साथ हासिल किया है।
 
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चीन के शानदार प्रदर्शन में यू जिडी का चमकदार प्रदर्शन
यू जिडी का प्रदर्शन एशियन गेम्स में चीन के मजबूत तैराकी अभियान के बीच आया है। प्रतियोगिता की पहली रात चीन ने तैराकी के सात में से छह स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जिसमें यू का प्रदर्शन भी सबसे प्रभावशाली रहा। लेकिन यू सिर्फ टीम की सफलता का हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं हैं। वह आने वाले समय में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहती हैं। यू ने कहा, 'मैं और तेज तैरना चाहती हूं। यहां मैंने अपने समय में 0.9 सेकंड का सुधार किया है और मुझे विश्वास है कि अगली बार मैं इससे बेहतर प्रदर्शन करूंगी।'

ओलंपिक पोडियम पर पहुंचना है लक्ष्य
यू जिडी की नजर अब भविष्य की बड़ी उपलब्धियों पर है। उन्होंने कहा है कि वह ओलंपिक में पदक जीतना चाहती हैं और आगे चलकर पोडियम के शीर्ष पायदान पर खड़ा होना उनका लक्ष्य है। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत को अहम बताते हुए कहा, 'मैं दिन-ब-दिन कड़ी ट्रेनिंग करती हूं। सफलता रातोंरात नहीं मिलती।' अभी यू जिडी एक स्कूली छात्रा हैं और अक्तूबर में ही 14 साल की होंगी। लेकिन एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक और नया गेम्स रिकॉर्ड बताता है कि विश्व तैराकी में इस युवा खिलाड़ी के नाम को आने वाले वर्षों में और ज्यादा सुना जा सकता है।
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