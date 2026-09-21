उम्र सिर्फ 13 साल, कारनामा बड़ा: चीनी तैराक यू जिडी ने जीता सोना, बनाया एशियाड रिकॉर्ड; बोलीं- बेहतर करूंगी

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महज 13 साल की चीनी तैराक यू जिडी ने एशियन गेम्स में महिला 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीतते हुए नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। 2:05.08 सेकंड के समय के साथ रिकॉर्ड बनाने वाली यू ने कहा कि वह भविष्य में और तेज तैरकर ओलंपिक पोडियम पर पहुंचना चाहती हैं।

विज्ञापन चीन की महज 13 साल की तैराक यू जिडी ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। महिला 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में यू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इस स्पर्धा में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। उन्होंने 2 मिनट 05.08 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहीं चांग मोहान से तीन सेकंड से अधिक के अंतर से रेस पूरी की।

यू जिडी ने जीता पहला व्यक्तिगत खिताब

अगले महीने 14 साल की होने जा रहीं यू जिडी ने तीन साल पहले उनकी हमवतन झांग युफेई द्वारा बनाए गए एशियन गेम्स रिकॉर्ड को करीब आधे सेकंड से बेहतर किया। खास बात यह रही कि यह यू का किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला व्यक्तिगत खिताब है। हालांकि, शानदार प्रदर्शन के बावजूद यू अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आईं। स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद जब उनसे उनकी रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, यह बस ठीक-ठाक था।

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13 साल की उम्र में रचा इतिहास

यू जिडी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह अभी सिर्फ 13 साल की हैं। एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन ने उन्हें तैराकी की दुनिया की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल कर दिया है। यू का 2:05.08 सेकंड का समय कनाडा की समर मैकिन्टोश के 2:01.65 के विश्व रिकॉर्ड से चार सेकंड से भी कम पीछे है। इतनी कम उम्र में विश्व रिकॉर्ड के करीब पहुंचना उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।



यू इससे पहले भी इतिहास रच चुकी हैं। 2025 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 12 साल की उम्र में चीन की रिले टीम के साथ कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही वह तैराकी के इतिहास में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थीं। हालांकि, एशियन गेम्स का स्वर्ण उनके लिए अलग मायने रखता है, क्योंकि यह उनका पहला बड़ा व्यक्तिगत खिताब है और उन्होंने इसे गेम्स रिकॉर्ड के साथ हासिल किया है।

MEET CHINA’S 13-YO WONDER KID! 🇨🇳🔥🚨



Yu Zidi breaks the Asian Games record to win GOLD in the Women’s 200m Butterfly! 🥇



She is already aiming for GOLD at LA 2028! pic.twitter.com/90lXMjmqkS — The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026 यू जिडी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह अभी सिर्फ 13 साल की हैं। एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन ने उन्हें तैराकी की दुनिया की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल कर दिया है। यू का 2:05.08 सेकंड का समय कनाडा की समर मैकिन्टोश के 2:01.65 के विश्व रिकॉर्ड से चार सेकंड से भी कम पीछे है। इतनी कम उम्र में विश्व रिकॉर्ड के करीब पहुंचना उनके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।यू इससे पहले भी इतिहास रच चुकी हैं। 2025 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 12 साल की उम्र में चीन की रिले टीम के साथ कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही वह तैराकी के इतिहास में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थीं। हालांकि, एशियन गेम्स का स्वर्ण उनके लिए अलग मायने रखता है, क्योंकि यह उनका पहला बड़ा व्यक्तिगत खिताब है और उन्होंने इसे गेम्स रिकॉर्ड के साथ हासिल किया है।

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चीन के शानदार प्रदर्शन में यू जिडी का चमकदार प्रदर्शन

यू जिडी का प्रदर्शन एशियन गेम्स में चीन के मजबूत तैराकी अभियान के बीच आया है। प्रतियोगिता की पहली रात चीन ने तैराकी के सात में से छह स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जिसमें यू का प्रदर्शन भी सबसे प्रभावशाली रहा। लेकिन यू सिर्फ टीम की सफलता का हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं हैं। वह आने वाले समय में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहती हैं। यू ने कहा, 'मैं और तेज तैरना चाहती हूं। यहां मैंने अपने समय में 0.9 सेकंड का सुधार किया है और मुझे विश्वास है कि अगली बार मैं इससे बेहतर प्रदर्शन करूंगी।'