एशियन गेम्स 2026: टेबल टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से धोया, सुतीर्था-सिंड्रेला और श्रीजा का कमाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दूसरे गेम में भी सुतीर्था का दबदबा बरकरार रहा। उन्होंने इसे भी 11-3 से जीत लिया। तीसरे गेम में सुतीर्था ने 11-4 से जीत दर्ज की और भारत को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। सुतीर्था ने पूरे मैच में पाकिस्तान की खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया और भारत के लिए शानदार शुरुआत की।दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने पाकिस्तान की कुलसूम खान का सामना किया। भारतीय युवा खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुलसूम पर दबाव बनाए रखा। सिंड्रेला ने पहला गेम 11-6 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने 11-7 से बाजी मारी। तीसरे गेम में भी सिंड्रेला ने अपना दबदबा कायम रखा और 11-5 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली।भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का तीसरा मैच श्रीजा अकुला और फातिमा खान के बीच हुआ। श्रीजा ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और पाकिस्तान की खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिए। श्रीजा ने पहला गेम 11-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी उन्होंने 11-4 से बाजी मारी। तीसरे गेम में श्रीजा ने 11-5 से जीत दर्ज कर भारत को 3-0 से शानदार जीत दिला दी। श्रीजा की जीत के साथ ही भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत ने दो रजत पदक जीते थे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने रजत पदक अपने नाम किया था। इसके बाद इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था।