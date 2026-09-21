फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026: India Beat Pakistan 3-0 in Women’s Table Tennis, Enter Quarterfinals

एशियन गेम्स 2026: टेबल टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से धोया, सुतीर्था-सिंड्रेला और श्रीजा का कमाल

Mon, 21 Sep 2026 10:31 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 21 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला ने अपने-अपने मुकाबले सीधे गेम में जीतकर भारत को शानदार जीत दिलाई।

विज्ञापन
Asian Games 2026: India Beat Pakistan 3-0 in Women’s Table Tennis, Enter Quarterfinals
श्रीजा अकुला - फोटो : SAI Media

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दमदार शुरुआत करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की। सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने अपने-अपने मुकाबले सीधे गेम में जीतकर भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। पहले मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी का सामना पाकिस्तान की अलीना खान से हुआ। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और अलीना को दबाव में रखा। सुतीर्था ने पहला गेम 11-3 से अपने नाम किया।
विज्ञापन


दूसरे और तीसरे गेम में भी दबदबा
दूसरे गेम में भी सुतीर्था का दबदबा बरकरार रहा। उन्होंने इसे भी 11-3 से जीत लिया। तीसरे गेम में सुतीर्था ने 11-4 से जीत दर्ज की और भारत को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। सुतीर्था ने पूरे मैच में पाकिस्तान की खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया और भारत के लिए शानदार शुरुआत की।
विज्ञापन


सिंड्रेला ने बढ़ाई भारत की बढ़त
दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने पाकिस्तान की कुलसूम खान का सामना किया। भारतीय युवा खिलाड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुलसूम पर दबाव बनाए रखा। सिंड्रेला ने पहला गेम 11-6 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में उन्होंने 11-7 से बाजी मारी। तीसरे गेम में भी सिंड्रेला ने अपना दबदबा कायम रखा और 11-5 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


श्रीजा अकुला ने लगाई जीत पर मुहर
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का तीसरा मैच श्रीजा अकुला और फातिमा खान के बीच हुआ। श्रीजा ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और पाकिस्तान की खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिए। श्रीजा ने पहला गेम 11-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी उन्होंने 11-4 से बाजी मारी। तीसरे गेम में श्रीजा ने 11-5 से जीत दर्ज कर भारत को 3-0 से शानदार जीत दिला दी। श्रीजा की जीत के साथ ही भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।


दूसरे दिन भारत को मिले थे दो पदक
एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत ने दो रजत पदक जीते थे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने रजत पदक अपने नाम किया था। इसके बाद इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed