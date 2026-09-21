क्या खत्म होगा स्वर्ण पदक का इंतजार?: महिला क्रिकेट टीम से आस, जानें एशियाड में भारत का तीसरे दिन का कार्यक्रम

समय (IST) खेल स्पर्धा/ दौर खिलाड़ी/ प्रतिद्वंद्वी

05:30 AM सेपकटकरा पुरुष टीम रेगु, ग्रुप बी भारत बनाम मलयेशिया

05:30 AM सॉफ्ट टेनिस महिला एकल, ग्रुप डी आध्या तिवारी बनाम अलिशा जीग्लर, थाईलैंड

06:00 AM बैडमिंटन महिला टीम क्वार्टर फाइनल भारत बनाम जापान

06:15 AM शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन इलावेनिल वलारिवन, पार्थ राकेश माने

06:29 AM वुशु महिलाओं की नानक्वान और नांदाओ फाइनल लांगलेन्तोम्बी देवी हांजाबम

06:30 AM शूटिंग पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन, दिन 2; टीम फाइनल मैराज अहमद खान, अनंत जीत सिंह नरुका, भवतेघ सिंह गिल

06:30 AM शूटिंग महिलाओं की स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन, दिन 2; टीम फाइनल परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान

06:30 AM टेबल टेनिस महिला टीम, राउंड 1 भारत बनाम थाईलैंड

07:00 AM सॉफ्ट टेनिस पुरुष एकल, ग्रुप डी जय मीना बनाम हुसैन अराइन, पाकिस्तान

07:15 AM कबड्डी पुरुष टीम, ग्रुप ए भारत बनाम दक्षिण कोरिया

07:29 AM तैराकी पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल, फाइनल बी आर्यन नेहरा

07:35 AM कराटे पुरुषों की कुसुते 84 किग्रा सेमीफाइनल चेतन भट्ट

07:50 AM कराटे पुरुषों की कुसुते 84 किग्रा पदक मुकाबला चेतन भट्ट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

08:05 AM तैराकी पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले, हीट 2 भारत

08:25 AM शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल इलावेनिल वलारिवन, पार्थ राकेश माने (क्वालिफाई करने पर)

08:30 AM मुक्केबाजी महिला 51 किग्रा शुरुआती दौर साक्षी बनाम एइरा विलेगास, फिलीपींस

09:20 AM कराटे महिलाओं की कुसुते 55 किग्रा, राउंड ऑफ 16 अलिशा बनाम कोक इस्त्रि अगुंग सानिस्त्यारानी, इंडोनेशिया

09:30 AM सॉफ्ट टेनिस पुरुष एकल, ग्रुप सी आर्यन ठाकुर बनाम बोल्द-एर्डेने अल्टांगेरेल, मंगोलिया

09:30 AM कराटे महिलाओं की कुसुते 55 किग्रा शुरुआती दौर अलिशा

10:30 AM क्रिकेट महिलाओं का स्वर्ण पदक मैच भारत बनाम श्रीलंका

10:30 AM सॉफ्ट टेनिस महिला एकल, ग्रुप डी आध्या तिवारी बनाम कायनात शलवानी, पाकिस्तान

11:30 AM बैडमिंटन पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल भारत बनाम जापान

11:59 AM वुशु महिलाओं की नानक्वान और नांदाओ फाइनल लांगलेन्तोम्बी देवी हांजाबम

12:00 PM सॉफ्ट टेनिस पुरुष एकल, ग्रुप सी आर्यन ठाकुर बनाम पो-यी चेन, चीनी ताइपे

12:40 PM कराटे पुरुषों की कुसुते 84 किग्रा फाइनल चेतन भट्ट (क्वालिफाई करने पर)

12:50 PM कराटे महिलाओं की कुसुते 55 किग्रा फाइनल अलिशा (क्वालिफाई करने पर)

13:30 PM मुक्केबाजी पुरुष 55 किग्रा शुरुआती दौर जादुमणि सिंह मन्देम्बम बनाम चंद्र बहादुर थापा, नेपाल

14:55 PM तैराकी पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले फाइनल भारत (क्वालिफाई करने पर)