एक्सप्लेनर: एशियाड 2026 में 43 में से 34 खेलों में दिखेगा भारत का दम, किन खेलों में नहीं उतरेंगे हम और क्यों?

एशियन गेम्स 2026 में कौन-कौन से खेल होंगे?

आइची-नागोया में खेलों की सूची काफी व्यापक है। इसमें कई पारंपरिक खेलों के साथ कुछ नए खेल और नई स्पर्धाएं भी शामिल की गई हैं। मार्च 2026 में पैडल और टेकबॉल को कार्यक्रम में जोड़ा गया, जिसके बाद खेलों की संख्या 41 से बढ़कर 43 हो गई। सर्फिंग भी पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बनेगा। इसमें पुरुष और महिला शॉर्टबोर्ड स्पर्धाएं होंगी। साइकिलिंग में BMX फ्रीस्टाइल को नई स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें पुरुष और महिला पार्क प्रतियोगिताएं होंगी।



इसी तरह कॉम्बैट स्पोर्ट्स के तहत मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए (MMA) का भी एशियन गेम्स में डेब्यू होगा। एमएमए के साथ जिउ-जित्सु और कुराश भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिस्सा होंगे। एमएमए में छह स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जिनमें चार पुरुष और दो महिला वर्ग के होंगे। ताइक्वांडो में वर्चुअल ताइक्वांडो भी पहली बार शामिल किया गया है। इसमें एक मिश्रित व्यक्तिगत पदक स्पर्धा होगी। दूसरी ओर, ब्रेकिंग और ई-स्पोर्ट्स, जिनका आधिकारिक एशियन गेम्स डेब्यू हांगझोउ 2023 में हुआ था, इस बार भी कार्यक्रम का हिस्सा बने रहेंगे।



एक नजर में पूरा कार्यक्रम

खेल स्पर्धाएं पदक

स्पर्धाएं प्रतियोगिता

की तारीख भारत

की भागीदारी जलीय खेल 4 55 20 सितंबर-

3 अक्तूबर हां तीरंदाजी 2 10 26 सितंबर-

3 अक्तूबर हां एथलेटिक्स 1 50 23-29 सितंबर हां बैडमिंटन 1 7 20-29 सितंबर हां बेसबॉल/सॉफ्टबॉल 2 2 21 सितंबर-

3 अक्तूबर नहीं बास्केटबॉल 2 4 10-26 सितंबर नहीं मुक्केबाजी 1 11 21 सितंबर-

2 अक्तूबर हां ब्रेकिंग 1 2 2-3 अक्तूबर नहीं कैनो/कयाक 2 18 23 सितंबर-

2 अक्तूबर हां मार्शल आर्ट्स 3 20 20 सितंबर-

3 अक्तूबर हां क्रिकेट 1 2 17 सितंबर-

3 अक्तूबर हां साइकिलिंग 5 22 20 सितंबर-

2 अक्तूबर हां घुड़सवारी 3 7 21 सितंबर-

4 अक्तूबर हां ई-स्पोर्ट्स 1 11 23 सितंबर-

2 अक्तूबर हां तलवारबाजी 3 12 22–27 सितंबर हां फुटबॉल 1 2 14 सितंबर-

3 अक्तूबर नहीं गोल्फ 1 4 30 सितंबर-

3 अक्तूबर हां जिम्नास्टिक 3 18 21 सितंबर-

3 अक्तूबर हां हैंडबॉल 1 2 20-29 सितंबर नहीं हॉकी 1 2 18 सितंबर-

3 अक्तूबर हां जूडो 1 15 30 सितंबर-

3 अक्तूबर हां कबड्डी 1 2 21-26 सितंबर हां कराटे 2 15 20-23 सितंबर हां आधुनिक पेंटाथलॉन 1 4 16-20 सितंबर नहीं पैडल 1 2 28 सितंबर-

3 अक्तूबर नहीं रोइंग 1 14 20-24 सितंबर हां रग्बी 1 2 1-3 अक्तूबर हां नौकायन 1 14 26 सितंबर-3 अक्तूबर हां सेपकटकरा 1 6 20 सितंबर-3 अक्तूबर हां निशानेबाजी 3 28 20 सितंबर-1 अक्तूबर हां स्केटबोर्डिंग 1 4 24-27 सितंबर नहीं स्पोर्ट क्लाइंबिंग 1 6 29 सितंबर-3 अक्तूबर हां स्क्वैश 1 5 23 सितंबर-2 अक्तूबर हां सर्फिंग 1 2 25-28 सितंबर हां टेबल टेनिस 1 7 20-28 सितंबर हां ताइक्वांडो 3 11 1-3 अक्तूबर हां टेनिस 2 10 18 सितंबर-

3 अक्तूबर हां टेकबॉल 1 5 17-20 सितंबर हां ट्रायथलॉन 1 3 20-21 सितंबर नहीं वॉलीबॉल 2 4 16 सितंबर-3 अक्तूबर हां भारोत्तोलन 1 16 23-29 सितंबर हां कुश्ती 2 18 30 सितंबर-3 अक्तूबर हां वुशु 2 15 20-24 सितंबर हां कुल 71 469 10 सितंबर-

4 अक्तूबर 34/43