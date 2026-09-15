फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Rumesha Tharanga Pathirage's Javelins Damaged on Return From Hungary, Athlete Calls It 'Bad Luck'

एशियाड से पहले रुमेश पाथिरागे को क्यों लगा झटका?: हंगरी से श्रीलंका लौटते समय जैवलिन टूटी, उससे बनाईं थी यादें

Tue, 15 Sep 2026 02:44 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 15 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

श्रीलंका के जैवलिन स्टार पाथिरागे की हंगरी से लौटते समय चार प्रतियोगिता जैवलिन खराब हो गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए एयरलाइन की आलोचना की। हालांकि पाथिरागे ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और वह आगे बढ़ेंगे। हाल में उन्होंने 91.09 मीटर के थ्रो से खिताब जीता था।

विज्ञापन
Rumesha Tharanga Pathirage's Javelins Damaged on Return From Hungary, Athlete Calls It 'Bad Luck'
पाथिरागे - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जीतने के बाद श्रीलंका के जैवलिन स्टार रुमेश थरंगा पाथिरागे को घर वापसी के समय एक बुरा झटका लगा। हंगरी से लौटते समय पाथिरागे की चार खास कॉम्पिटिशन जैवलिन खराब हो गईं। पाथिरागे ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने खराब जैवलिन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'बैड लक'। एक अन्य स्टोरी में पथिरगे ने एयरलाइंस की भी आलोचना की और टूटे हुए हीट इमोजी के साथ 'थैंक यू टर्किश एयरलाइंस' लिखा।
विज्ञापन


श्रीलंका के न्यूजवायर के मुताबिक, इस घटना को लेकर एयरलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पाथिरागे ने कहा, 'मैंने 90 से ज्यादा थ्रो के लिए जिन तीन जैवलिन का इस्तेमाल किया, वे खराब हो गए हैं। हो सकता है कि यह एयरलाइन की गलती हो, लेकिन ऐसा ही होता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आगे बढूंगा।'
विज्ञापन


पाथिरागे ने रविवार को बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में पुरुषों की जैवलिन थ्रो में 91.09 मीटर फेंककर शानदार सीजन जीता। इस सीजन में यह तीसरा मौका था, जब पाथिरागे ने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। इससे पहले उन्होंने जून में रोम में 92.62 मीटर का श्रीलंकाई नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और पिछले महीने ज्यूरिख डायमंड लीग जीतने के लिए 92.07 मीटर दूर जैवलिन फेंका था।  
विज्ञापन
विज्ञापन


पाथिरागे इस साल जैवलिन प्रतियोगिताओं में छाए रहे हैं। उन्होंने अपने 12 कॉम्पिटिशन में से 11 जीते हैं। उनकी हालिया जीत ने इस शानदार सीजन में एक खिताब का इजाफा किया है। पाथिरागे ने इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स, डायमंड लीग सर्किट में रोम, दोहा, लॉजेन और ज्यूरिख में जीत के साथ अपना दबदबा बनाया। वह डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले श्रीलंकाई बने। पाथिरागे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैवलिन में न सिर्फ भारत के नीरज चोपड़ा के लिए कड़ी चुनौती पेश की है, बल्कि दुनिया के अन्य दिग्गज जैवलिन थ्रोअरों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed