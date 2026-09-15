शतरंज ओलंपियाड: भारतीय टीम को होटल में नहीं मिले कमरे, पांच घंटे तक करना पड़ा इंतजार; गुजराती ने जताई निराशा

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भारतीय पुरुष टीम के कप्तान ग्रैंडमास्टर श्रीनाथ नारायणन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, फिडे शतरंज 2026 ओलंपियाड में बेहद खराब अनुभव रहा है। टीम पांच घंटे पहले समरकंद हवाई अड्डे पर पहुंची थी। अभी तक टीम को कमरे आवंटित नहीं किए गए हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कमरे कब मिलेंगे।ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने भी इस स्थिति पर निराशा जताई। गुजराती ने एक्स पर लिखा, 'समरकंद, उज्बेकिस्तान ओलंपियाड 2026 का बेहद खराब अनुभव। अब भी इंतजार कर रहे हैं।' भारतीय पुरुष टीम में विश्व चैंपियन डी गुकेश, ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन और गुजराती शामिल हैं। ग्रैंडमास्टर श्रीनाथ नारायणन टीम के कप्तान हैं।महिला टीम में कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी शामिल हैं, जबकि स्वयम्स मिश्रा टीम के कप्तान हैं। पांच पुरुषों और पांच महिलाओं वाली दोनों भारतीय टीम गत चैंपियन हैं। उन्होंने 2024 में क्रमश: पुरुष और महिला वर्ग के खिताब जीतकर इतिहास रचा था।