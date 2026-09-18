एशियन गेम्स 2026: कब शुरू होंगे भारत के मुकाबले, कौन दिला सकता है स्वर्ण और कहां देखें लाइव? यहां जानें सबकुछ

भारत इस बार 499 खिलाड़ियों के दल के साथ एशियाई खेलों में उतर रहा है। भारतीय दल की कोशिश तीन साल पहले हांगझोउ में हासिल किए गए 106 पदकों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराने या उससे बेहतर करने की होगी। ऐसे में भारतीय खेल प्रेमियों के लिए यह जानना जरूरी है कि खेल कब से कब तक होंगे, भारत किन खेलों में उतरेगा, किन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है और मुकाबले कब देखे जा सकते हैं।

जापान के आइची नगोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 का आधिकारिक आगाज 19 सितंबर को होगा। चार साल में एक बार होने वाले इस बहु-खेल आयोजन में 43 खेलों में 469 पदकों के लिए मुकाबले होंगे। प्रतियोगिताएं 54 स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। हालांकि, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और मॉडर्न पेंटाथलॉन जैसे कुछ खेलों के मुकाबले 10 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं।

1. एशियन गेम्स 2026 की प्रमुख तारीखें क्या हैं?

एशियन गेम्स 2026 का आधिकारिक उद्घाटन समारोह 19 सितंबर को होगा। वहीं पूरे आयोजन का समापन चार अक्तूबर को निर्धारित है। हालांकि, कुछ खेलों की प्रतियोगिताएं उद्घाटन समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी हैं। बास्केटबॉल 10 सितंबर से शुरू हो चुका है, वहीं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और मॉडर्न पेंटाथलॉन जैसे खेलों के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। यानी उद्घाटन समारोह से पहले भी कुछ खेलों में एथलीट प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं।



भारत में दर्शकों के लिए उद्घाटन समारोह का समय भी महत्वपूर्ण है। जापान में होने वाले उद्घाटन समारोह का भारतीय समयानुसार आयोजन 19 सितंबर को दोपहर 2:30 (ढाई) बजे से शाम 4:30 (साढ़े चार) बजे तक होगा। उद्घाटन समारोह का आयोजन पालोमा मिजुहो स्टेडियम में किया जाएगा। इसके बाद चार अक्तूबर तक अलग-अलग खेलों में पदकों के लिए मुकाबले जारी रहेंगे।