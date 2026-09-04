अनाहत सिंह क्वार्टर फाइनल में: लंदन स्क्वाश क्लासिक में नेले गिलिस को दी मात, अब शिवसंगरी से होगा सामना
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Sep 2026 09:39 AM IST
सार
भारत की युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने लंदन क्लासिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत ने नेले गिलिस को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी।
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विस्तार
महिला विश्व नंबर 20 अनाहत सिंह ने बेल्जियम की वर्ल्ड नंबर 11 नेले गिलिस को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी। इसी के साथ अनाहत लंदन स्क्वाश क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौजूदा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अनाहत ने 1,44,000 डॉलर इनामी राशि वाले पीएसए गोल्ड इवेंट के दूसरे दौर में आठवीं सीड गिलिस को 13-11, 4-11, 11-8 से हराया। यह मुकाबला 39 मिनट तक चला, जो टूर पर दोनों के बीच पहली भिड़ंत थी।
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अनाहत ने किया कमाल
18 वर्षीय अनाहत सिंह 2021 के बाद पीएसए गोल्ड-लेवल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 8 सीड गिलिस को हराया, जो पिछले साल लंदन क्लासिक के फाइनल में पहुंची थीं। 'एली पैली' में मौजूद दर्शकों को कई जबरदस्त रैलियां देखने को मिलीं। अनाहत ने पहला गेम जीता, लेकिन वापसी करती गिलिस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। हालांकि, अनाहत अपनी प्रतिद्वंद्वी को कोर्ट के पिछले हिस्से में रखने और 'टी' (कोर्ट का केंद्र) पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहीं। साथ ही, उन्होंने फ्रंट कॉर्नर पर सटीक शॉट खेलकर जीत हासिल की। अगले राउंड में अनाहत का मुकाबला 2024 की विनर शिवसंगरी सुब्रमण्यम से होगा, जिन्होंने नार्डिन गारस को हराया था।
मलयेशियाई खिलाड़ी ने दो साल पहले इसी वेन्यू पर अपना सबसे बड़ा खिताब जीतने के रास्ते में वर्ल्ड नंबर 1 हानिया अल हम्मामी, आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन नूर अल शेरबिनी और बेल्जियम की नेले गिलिस को हराया था और 11-5 से दो जीत के बाद, उनके एक बार फिर टूर्नामेंट में आगे तक जाने की अच्छी उम्मीद है। अनाहत सिंह और शिवसंगरी सुब्रमण्यम के बीच होने वाला मुकाबला यह संकेत दे सकता है कि एशियन गेम्स में क्या उम्मीद की जा सकती है, जहां स्क्वाश के पहले ओलंपियन तय किए जाएंगे।
18 वर्षीय अनाहत सिंह 2021 के बाद पीएसए गोल्ड-लेवल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 8 सीड गिलिस को हराया, जो पिछले साल लंदन क्लासिक के फाइनल में पहुंची थीं। 'एली पैली' में मौजूद दर्शकों को कई जबरदस्त रैलियां देखने को मिलीं। अनाहत ने पहला गेम जीता, लेकिन वापसी करती गिलिस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। हालांकि, अनाहत अपनी प्रतिद्वंद्वी को कोर्ट के पिछले हिस्से में रखने और 'टी' (कोर्ट का केंद्र) पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहीं। साथ ही, उन्होंने फ्रंट कॉर्नर पर सटीक शॉट खेलकर जीत हासिल की। अगले राउंड में अनाहत का मुकाबला 2024 की विनर शिवसंगरी सुब्रमण्यम से होगा, जिन्होंने नार्डिन गारस को हराया था।
मलयेशियाई खिलाड़ी ने दो साल पहले इसी वेन्यू पर अपना सबसे बड़ा खिताब जीतने के रास्ते में वर्ल्ड नंबर 1 हानिया अल हम्मामी, आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन नूर अल शेरबिनी और बेल्जियम की नेले गिलिस को हराया था और 11-5 से दो जीत के बाद, उनके एक बार फिर टूर्नामेंट में आगे तक जाने की अच्छी उम्मीद है। अनाहत सिंह और शिवसंगरी सुब्रमण्यम के बीच होने वाला मुकाबला यह संकेत दे सकता है कि एशियन गेम्स में क्या उम्मीद की जा सकती है, जहां स्क्वाश के पहले ओलंपियन तय किए जाएंगे।
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अन्य मुकाबलों के नतीजे
पुरुषों के पहले राउंड में, वर्ल्ड नंबर 42 रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल-तमीमी को 11-6, 11-7 से हराया, जबकि वर्ल्ड नंबर 38 वीर चोत्रानी को स्विट्जरलैंड के बेहतर रैंकिंग वाले यानिक विल्हेल्मी से 9-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, राउंड 2 के अन्य मैचों में, नंबर 2 सीड विक्टर क्रोइन ने सिर्फ चार प्वाइंट्स गंवाकर अंतिम आठ में जगह बनाई। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने ताकत और कंट्रोल दोनों का शानदार प्रदर्शन किया और एली पैली में खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। क्रोइन का अगला मुकाबला नंबर 7 सीड लियोनेल कार्डेनस से होगा।
पुरुषों के पहले राउंड में, वर्ल्ड नंबर 42 रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल-तमीमी को 11-6, 11-7 से हराया, जबकि वर्ल्ड नंबर 38 वीर चोत्रानी को स्विट्जरलैंड के बेहतर रैंकिंग वाले यानिक विल्हेल्मी से 9-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, राउंड 2 के अन्य मैचों में, नंबर 2 सीड विक्टर क्रोइन ने सिर्फ चार प्वाइंट्स गंवाकर अंतिम आठ में जगह बनाई। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने ताकत और कंट्रोल दोनों का शानदार प्रदर्शन किया और एली पैली में खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। क्रोइन का अगला मुकाबला नंबर 7 सीड लियोनेल कार्डेनस से होगा।