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हर किसी के सामने अपनी अच्छाई दिखाना पड़ सकता है भारी, चाणक्य ने बताई समझदार इंसान की ये खास खूबी

Wed, 07 Oct 2026 10:44 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 10:44 AM IST
सार

आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता और लोगों को समझने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनकी नीति के अनुसार, ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधे-सादे बनना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को ईमानदारी के साथ समझदारी और सतर्कता भी रखनी चाहिए।

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Chanakya Niti Be Honest But Not Too Naive Chanakya’s Advice for a Smarter Life
chanakya niti - फोटो : amar ujala

विस्तार
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आचार्य चाणक्य की नीतियों में जीवन को बेहतर ढंग से समझने और परिस्थितियों के अनुसार सही फैसला लेने से जुड़ी कई बातें मिलती हैं। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति और शासन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और रिश्तों को लेकर भी कई व्यावहारिक सीख देती हैं। चाणक्य नीति से जुड़ी एक प्रसिद्ध सीख यह है कि व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सीधा और भोला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान ईमानदारी छोड़ दे या झूठ बोलना शुरू कर दे। बल्कि संदेश यह है कि सच्चाई के साथ विवेक और समझदारी भी जरूरी है।

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Chanakya Niti Be Honest But Not Too Naive Chanakya’s Advice for a Smarter Life
कई बार व्यक्ति अपनी हर बात, योजना और भावना दूसरों के सामने खुलकर रख देता है। - फोटो : Pixabay

जरूरत से ज्यादा सीधे होने में क्या परेशानी है?
कई बार व्यक्ति अपनी हर बात, योजना और भावना दूसरों के सामने खुलकर रख देता है। सामने वाला कितना भरोसेमंद है, यह समझे बिना अपनी निजी बातें साझा करना आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकता है। चाणक्य की सीख को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी पूरी निजी जानकारी खोल देना समझदारी नहीं माना जा सकता।

Chanakya Niti Be Honest But Not Too Naive Chanakya’s Advice for a Smarter Life
ईमानदारी के साथ विवेक भी जरूरी - फोटो : Adobe

ईमानदारी के साथ विवेक भी जरूरी
चाणक्य की नीतियों का मूल संदेश यह नहीं है कि व्यक्ति बेईमान बने। इसके बजाय परिस्थितियों को समझकर व्यवहार करने पर जोर दिया गया है। सच बोलना और अपनी हर बात हर किसी को बता देना, दोनों अलग बातें हैं। एक समझदार व्यक्ति ईमानदार रहते हुए भी यह तय कर सकता है कि किससे, कब और कितनी बात साझा करनी है।

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अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने न रखें - फोटो : Freepik.com

अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने न रखें
अगर किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी, निजी परेशानी या भविष्य की योजना के बारे में सबकुछ पता हो, तो वह जानकारी गलत तरीके से इस्तेमाल भी की जा सकती है। इसलिए निजी मामलों को हर किसी के साथ साझा करने के बजाय भरोसेमंद लोगों का चुनाव करना जरूरी है। चाणक्य की इस सीख को आज के समय में व्यक्तिगत सीमाओं और सतर्कता से जोड़कर भी देखा जा सकता है।

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हर किसी पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं - फोटो : adobe stock

हर किसी पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं
व्यवहार में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है किसी व्यक्ति को बिना समझे उस पर पूरी तरह भरोसा कर लेना। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को सामने वाले के व्यवहार और परिस्थितियों को समझने की सलाह देती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी को शक की नजर से देखा जाए। बल्कि भरोसा करने से पहले व्यक्ति के व्यवहार और उसके इरादों को समझना अधिक व्यावहारिक है।

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ईमानदारी के साथ बुद्धिमत्ता और विवेक का होना भी जरूरी है - फोटो : AI

ईमानदारी के साथ बुद्धिमत्ता और विवेक का होना भी जरूरी है
चाणक्य की सीख है कि ईमानदारी के साथ विवेक और समझदारी भी जरूरी है। हर बात हर किसी से साझा करने के बजाय यह समझना चाहिए कि कब, क्या और किससे कहना है। यही संतुलन व्यक्ति को ईमानदार और सतर्क बनाए रखता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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