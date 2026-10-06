चाणक्य नीति: इन 6 स्थितियों में चुप रहना माना जाता है बेहतर, बिना मांगे न दें सलाह

1 of 5 चाणक्य नीति - फोटो : AI







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कई बार हमें लगता है कि अपनी बात कहकर या किसी को सलाह देकर हम उसकी परेशानी कम कर सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में अपनी राय रखना समझदारी नहीं होती। सही बात भी गलत समय और गलत तरीके से कही जाए तो विवाद बढ़ सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में वाणी के संयम के साथ मौन के महत्व पर भी जोर दिया गया है। चाणक्य नीति से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को यह पहचानना आना चाहिए कि किस परिस्थिति में बोलना लाभदायक है और कब शांत रहना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। खासतौर पर दूसरों के निजी मामलों, अधूरी जानकारी और तनावपूर्ण परिस्थितियों में सोच-समझकर ही अपनी बात रखनी चाहिए।

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2 of 5 जब दो लोग आपस में विवाद कर रहे हों - फोटो : Freepik

1. जब दो लोग आपस में विवाद कर रहे हों

अगर दो लोग किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं तो बिना पूरी स्थिति समझे उनके बीच अपनी राय देना परेशानी बढ़ा सकता है। आपकी मंशा भले ही विवाद सुलझाने की हो, लेकिन दोनों पक्ष आपकी बात को अपने-अपने तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में किसी एक का समर्थन करने से आप भी विवाद में शामिल हो सकते हैं। बेहतर है कि पहले माहौल शांत होने दें और जरूरत पड़ने पर ही अपनी बात रखें।



2. जब सामने वाला सलाह स्वीकार करने को तैयार न हो

किसी व्यक्ति को सलाह देने का फायदा तभी है, जब वह उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हो। यदि कोई पहले ही अपना निर्णय ले चुका है और आपकी बात सुनना नहीं चाहता, तो बार-बार समझाने से बहस बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अपनी बात थोपने के बजाय पीछे हट जाना अधिक उचित हो सकता है।

3 of 5 जब आपकी बात का सम्मान न किया जाए - फोटो : adobe stock

3. जब आपकी बात का सम्मान न किया जाए

अगर कोई लगातार आपकी राय को खारिज कर रहा है या आपकी बात का मजाक बना रहा है, तो हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं। ऐसे समय में बातचीत रोककर अपनी गरिमा बनाए रखना बेहतर है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता।



4. जब विषय की पूरी जानकारी न हो

अधूरी जानकारी के आधार पर दी गई सलाह गलत साबित हो सकती है। खासकर गंभीर मामलों में अनुमान को तथ्य मानकर बोलना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी विषय की पर्याप्त जानकारी न हो तो पहले उसे समझना चाहिए। यह स्वीकार करना कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, समझदारी की निशानी है।

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4 of 5 किसी के पारिवारिक विवाद में - फोटो : Freepik

5. किसी के पारिवारिक विवाद में

परिवार से जुड़े मामलों में बाहर के व्यक्ति को पूरी परिस्थिति की जानकारी नहीं होती। रिश्तों का पुराना इतिहास और भावनाएं भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। इसलिए बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए। समय के साथ परिवार के लोगों के बीच सुलह भी हो सकती है, लेकिन कही गई बात लंबे समय तक याद रह सकती है।

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