महाअष्टमी पर कन्याओं को हलवा-पूरी और काले चने खिलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? जानें धार्मिक मान्यता

शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान भक्त छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और श्रद्धापूर्वक भोजन कराते हैं। कन्या पूजन में हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद बनाने की परंपरा खासतौर पर उत्तर भारत में प्रचलित है। इस दिन कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराने की परंपरा कई घरों में निभाई जाती है। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराने, दक्षिणा देने और उनका आशीर्वाद लेने का विधान है। साल 2026 में शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्तूबर से हुई है और विजयादशमी 20 अक्तूबर को मनाई जाएगी। इस दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा के मुहूर्त के अनुसार कन्या पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा में हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद ही इतना लोकप्रिय क्यों है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के बारे में।

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