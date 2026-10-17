महाअष्टमी पर कब करें कन्या पूजन? जानें दुर्गाष्टमी की सही तिथि, पूजा विधि और महत्व

1 of 5 कब है अष्टमीमहाष्टमी 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। भक्त माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं और घरों व मंदिरों में विधि-विधान से पूजा करते हैं। महाअष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन और हवन करने की भी परंपरा है। हालांकि, इस बार महाअष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि दुर्गाष्टमी 18 अक्तूबर को मनाई जाएगी या 19 अक्तूबर को। ऐसे में पूजा-पाठ और कन्या पूजन की तैयारी करने से पहले अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त जानना जरूरी है। आइए जानते हैं महाअष्टमी 2026 की सही तारीख, मां महागौरी की पूजा का शुभ समय, कन्या पूजन का मुहूर्त और इस पर्व का धार्मिक महत्व।

Trending Videos

2 of 5 महाष्टमी 2024 - फोटो : amar ujala

कब है नवरात्रि महाअष्टमी?

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर को सुबह 8:27 बजे से प्रारंभ होकर 19 अक्तूबर को सुबह 10:51 बजे तक रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के आधार पर महाअष्टमी 19 अक्तूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा करने के साथ कन्या पूजन भी किया जाता है। भक्त माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।

3 of 5 महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त - फोटो : अमर उजाला।

महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। पंचांग में दिए गए मुहूर्त के अनुसार, इस दिन पूजा के लिए निम्न समय बताए गए हैं: ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:52 बजे से 5:40 बजे तक

अमृत काल: सुबह 7:28 बजे से 9:16 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 महानवमी 2026 - फोटो : AI

कब है महानवमी?

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्तूबर को सुबह 10:51 बजे शुरू होकर 20 अक्तूबर को दोपहर 12:50 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर महानवमी का पर्व 20 अक्तूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन करने की परंपरा है। भक्त नवरात्रि के अंतिम दिनों में माता रानी की आराधना करके परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना करते हैं।

विज्ञापन