विवाह में आ रही है लगातार रुकावट? महानवमी पर करें ये 4 चमत्कारी उपाय; जल्द तय हो सकता है रिश्ता

Mahanavami Marriage Remedies: अगर आपकी या आपके बच्चों की शादी में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या उम्र निकलने के बावजूद मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा है, तो नवरात्रि की महानवमी का दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस वर्ष महानवमी 20 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। महानवमी का दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।
मान्यता है कि इस पावन तिथि पर सच्चे दिल से किए गए धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय विवाह में आ रही हर छोटी-बड़ी बाधा को पल भर में दूर कर देते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि महानवमी के दिन करने वाले चार चमत्कारी उपायों के बारे में जिससे जल्द से जल्द आपको शादी की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
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मां दुर्गा को पीली वस्तुएं और हल्दी अर्पित करने का उपाय
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मां दुर्गा को पीली वस्तुएं और हल्दी अर्पित करने का उपाय
- विवाह की अड़चनें दूर करने के लिए महानवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करते समय उन्हें हल्दी की गांठे, पीले फूल और पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं।
- पूजा के बाद थोड़ी सी हल्दी अपने माथे या गले पर लगाएं। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और शादी के रास्ते खुलते हैं।
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नवरात्रि
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माता रानी के समक्ष जलाएं घी का चौमुखी दीपक
- महानवमी की शाम को अपने घर के पूजा स्थल पर मां सिद्धिदात्री के सामने गाय के शुद्ध घी का चौमुखी दीपक जलाएं।
- दीपक जलाते समय मां दुर्गा से अपने शीघ्र विवाह और सुयोग्य जीवनसाथी की प्रार्थना करें।
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय से विवाह में आ रही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
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नवरात्रि
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मां कात्यायनी के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप
- नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां कात्यायनी के सिद्ध मंत्रों का जाप करना विवाह के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है।
- अगर आप महानवमी पर लाल चंदन की माला से 108 बार "ॐ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि" मंत्र का जाप करते हैं, तो मनचाहा रिश्ता मिलने में आ रही सभी बाधाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं।
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कन्या पूजन के दौरान छोटी बालिका को भेंट करें लाल चुनरी
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कन्या पूजन के दौरान छोटी बालिका को भेंट करें लाल चुनरी
- महानवमी पर जब आपके घर कन्याएं आएं, तो नौ कन्याओं में से किसी एक छोटी बालिका को लाल रंग की चुनरी, शृंगार का सामान और फल भेंट करें।
- इसके बाद उस कन्या से आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्याओं का आशीर्वाद साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, जिससे शीघ्र विवाह का सपना पूरा होता है।