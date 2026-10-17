विवाह में आ रही है लगातार रुकावट? महानवमी पर करें ये 4 चमत्कारी उपाय; जल्द तय हो सकता है रिश्ता

Mahanavami Marriage Remedies: अगर आपकी या आपके बच्चों की शादी में बार-बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या उम्र निकलने के बावजूद मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा है, तो नवरात्रि की महानवमी का दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस वर्ष महानवमी 20 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। महानवमी का दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।





मान्यता है कि इस पावन तिथि पर सच्चे दिल से किए गए धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय विवाह में आ रही हर छोटी-बड़ी बाधा को पल भर में दूर कर देते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि महानवमी के दिन करने वाले चार चमत्कारी उपायों के बारे में जिससे जल्द से जल्द आपको शादी की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।