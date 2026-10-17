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पापांकुशा एकादशी 2026: पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? जानें पूजा विधि और महत्व

Sat, 17 Oct 2026 10:08 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 17 Oct 2026 10:08 PM IST
सार

पापांकुशा एकादशी 2026: इस दिन भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानें पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि, व्रत के नियम और श्रीहरि की आराधना से जुड़ी खास मान्यताएं।

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Papankusha Ekadashi 2026 Date Puja Vidhi Significance and Vishnu Worship in hindi
कब है पापांकुशा एकादशी - फोटो : अमर उजाला

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए विशेष मानी जाती है। सालभर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है पापांकुशा एकादशी, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने और श्रद्धापूर्वक श्री हरि की उपासना करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। वर्ष 2026 में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत की कथा सुनते या पढ़ते हैं। कई श्रद्धालु रात में भजन-कीर्तन और मंत्र जाप करके भी समय बिताते हैं। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि, धार्मिक महत्व और व्रत से जुड़े जरूरी नियम।

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Papankusha Ekadashi 2026 Date Puja Vidhi Significance and Vishnu Worship in hindi
पापांकुशा एकादशी 2026 कब है - फोटो : adobe stock

पापांकुशा एकादशी 2026 कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 अक्तूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 22 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर, गुरुवार को रखा जाएगा।

Papankusha Ekadashi 2026 Date Puja Vidhi Significance and Vishnu Worship in hindi
पापांकुशा एकादशी - फोटो : freepik

पापांकुशा एकादशी 2026 के प्रमुख विवरण:

  • व्रत की तारीख: 22 अक्तूबर 2026, गुरुवार
  • एकादशी तिथि शुरू: 21 अक्तूबर को दोपहर 2:11 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त: 22 अक्तूबर को दोपहर 2:47 बजे
  • व्रत का पारण: 23 अक्तूबर 2026, शुक्रवार
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पापांकुशा एकादशी का धार्मिक महत्व - फोटो : adobe stock

पापांकुशा एकादशी का धार्मिक महत्व
पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। धार्मिक मान्यताओं में इसे पापों से मुक्ति, पुण्य अर्जित करने और आध्यात्मिक उन्नति की कामना से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने तथा जरूरतमंदों की सहायता करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पापांकुशा नाम का संबंध पापों पर अंकुश लगाने की धार्मिक अवधारणा से समझा जाता है। इस दिन भक्त अपने आचरण को बेहतर बनाने, मन को शांत रखने और ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त करने का संकल्प लेते हैं। व्रत के साथ दान-पुण्य, सेवा और संयम को भी महत्व दिया जाता है।

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भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा क्यों होती है? - फोटो : adobe stock

भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा क्यों होती है?
पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। पद्मनाभ भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम है। धार्मिक चित्रण में उन्हें नाभि से निकले कमल के साथ दर्शाया जाता है, जिस पर सृष्टि की रचना से जुड़ी मान्यता आधारित है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाते हैं और फूल, तुलसी दल, फल तथा सात्विक नैवेद्य अर्पित करते हैं। पूजा के दौरान विष्णु मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई आराधना भक्तों को आत्मिक शांति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

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