फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals

नवरात्रि में जौ का न उगना किस बात का संकेत है? जानिए इसे शुभ माना जाता है या अशुभ

Sat, 17 Oct 2026 03:32 PM IST
Shikhar Baranawal धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sat, 17 Oct 2026 03:32 PM IST
सार

Navratri Barley Not Sprouting Meaning: नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना पर जौ बोने का विशेष महत्व होता है, और इसके उगने को मां दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन कई बार जौ न उगने पर लोग परेशान हो जाते हैं। आइए, इस लेख में समझते हैं कि इसके पीछे धार्मिक और प्राकृतिक कारण क्या हैं।

विज्ञापन
What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals
क्या आपकी भी कलश स्थापना के जौ नहीं आए बाहर? - फोटो : AI

Significance of Jaware in Navratri: नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के समय मिट्टी के कलश में जौ (जवारे) बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जौ को सृष्टि की पहली फसल माना गया है, इसलिए इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।



पूजा के नौ दिनों में जौ का उगना और उसका रंग परिवार के भविष्य के बारे में कई संकेत देता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई बार सही तरीके से बोने के बाद भी जौ नहीं उगती है, ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि जौ का न उगना शुभ है या अशुभ।
Trending Videos
What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals
नवरात्रि - फोटो : Adobe Stock

जौ का न उगना किस बात की ओर करता है इशारा?

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर नवरात्रि के नौ दिनों में जौ बिल्कुल भी न उगे या सड़ जाए, तो इसे एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है।
  • ऐसा माना जाता है कि यह आने वाले समय में आर्थिक तंगी, किसी काम में असफलता या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत हो सकता है, लेकिन जौ का न उगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं।
What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals
प्राकृतिक कारणों को समझना भी है जरूरी - फोटो : Amar Ujala

प्राकृतिक कारणों को समझना भी है जरूरी

  • हर बार जौ न उगने को सिर्फ अशुभ संकेत मानकर डरना सही नहीं है। कई बार इसके पीछे विशुद्ध रूप से प्राकृतिक कारण भी होते हैं।
  • जैसे बीज का पुराना या खराब होना, मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी भर देना, या पर्याप्त धूप और ताजी हवा का न मिलना भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals
नवरात्रि - फोटो : Adobe Stock

अगर जौ न उगे तो क्या करें?

  • अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
  • इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए नवमी या विजयदशमी के दिन मां दुर्गा से हाथ जोड़कर जाने-अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें।
  • इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गरीबों को फल या भोजन का दान करें।
विज्ञापन
What Does It Mean If Barley Does Not Sprout During Navratri? Know Auspicious and Inauspicious Signals
सकारात्मक सोच और निष्ठा ही है सबसे बड़ी पूजा - फोटो : Amar Ujala

सकारात्मक सोच और निष्ठा ही है सबसे बड़ी पूजा

  • शास्त्रों में कहा गया है कि माता रानी कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करती हैं।
  • जौ का उगना केवल एक सांकेतिक परंपरा है, असली पूजा तो आपकी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव में है।
  • मां दुर्गा के प्रति सच्चा विश्वास रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed