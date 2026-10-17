नवरात्रि में जौ का न उगना किस बात का संकेत है? जानिए इसे शुभ माना जाता है या अशुभ

Significance of Jaware in Navratri: नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के समय मिट्टी के कलश में जौ (जवारे) बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जौ को सृष्टि की पहली फसल माना गया है, इसलिए इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
पूजा के नौ दिनों में जौ का उगना और उसका रंग परिवार के भविष्य के बारे में कई संकेत देता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई बार सही तरीके से बोने के बाद भी जौ नहीं उगती है, ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि जौ का न उगना शुभ है या अशुभ।
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नवरात्रि
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जौ का न उगना किस बात की ओर करता है इशारा?
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर नवरात्रि के नौ दिनों में जौ बिल्कुल भी न उगे या सड़ जाए, तो इसे एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि यह आने वाले समय में आर्थिक तंगी, किसी काम में असफलता या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत हो सकता है, लेकिन जौ का न उगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं।
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प्राकृतिक कारणों को समझना भी है जरूरी
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प्राकृतिक कारणों को समझना भी है जरूरी
- हर बार जौ न उगने को सिर्फ अशुभ संकेत मानकर डरना सही नहीं है। कई बार इसके पीछे विशुद्ध रूप से प्राकृतिक कारण भी होते हैं।
- जैसे बीज का पुराना या खराब होना, मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी भर देना, या पर्याप्त धूप और ताजी हवा का न मिलना भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।
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अगर जौ न उगे तो क्या करें?
- अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
- इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए नवमी या विजयदशमी के दिन मां दुर्गा से हाथ जोड़कर जाने-अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें।
- इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गरीबों को फल या भोजन का दान करें।
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सकारात्मक सोच और निष्ठा ही है सबसे बड़ी पूजा
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सकारात्मक सोच और निष्ठा ही है सबसे बड़ी पूजा
- शास्त्रों में कहा गया है कि माता रानी कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करती हैं।
- जौ का उगना केवल एक सांकेतिक परंपरा है, असली पूजा तो आपकी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव में है।
- मां दुर्गा के प्रति सच्चा विश्वास रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें।