मंगल गोचर 2026: अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ और करियर में तरक्की के योग

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि-संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। 17 अक्तूबर 2026 से मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 12 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान कुछ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में राहत, कार्यक्षेत्र में नए अवसर और कारोबार में सफलता मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए जानते हैं मंगल के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से किन चार राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं।
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मेष राशि (Aries)
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1. मेष राशि (Aries)
- मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है।
- लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की संभावना है, आय में बढ़ोतरी के अवसर भी सामने आ सकते हैं।
- नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे जिम्मेदारियां निभाना आसान होगा।
- निवेश से जुड़े फैसलों में लाभ की उम्मीद रह सकती है, लेकिन धन लगाने से पहले सभी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा।
- कानूनी विवादों में भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है।
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कर्क राशि (Cancer)
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2. कर्क राशि (Cancer)
- कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल साबित हो सकता है।
- आय के नए स्रोत मिलने या अचानक धन प्राप्त होने की संभावना है।
- लंबे समय से किए जा रहे प्रयास किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं।
- पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।
- पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद बन सकती है।
- इसके अलावा, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामकाज के अवसर सामने आ सकते हैं।
- आर्थिक योजनाएं बनाते समय सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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वृश्चिक राशि (Scorpio)
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3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल सकता है।
- नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या बेहतर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
- आय में वृद्धि के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर भी मिल सकते हैं।
- कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे लोगों को नई संभावनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है।
- मनचाही नौकरी पाने के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है।
- हालांकि, किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी व्यावहारिकता पर विचार करना जरूरी होगा।
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मकर राशि (Capricorn)
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4. मकर राशि (Capricorn)
- मकर राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में मेहनत का बेहतर परिणाम दिला सकता है।
- आर्थिक स्थिति में सुधार होने से पुराने कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
- वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है।
- नौकरी में आपके काम की सराहना होने और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं।
- काम के सिलसिले में की गई यात्रा लाभकारी साबित हो सकती है।
- विदेश में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।
- धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 4 राशियों के करियर, धन और रिश्तों में आ सकते हैं सकारात्मक बदलाव
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