मंगल गोचर 2026: अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ और करियर में तरक्की के योग

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि-संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। 17 अक्तूबर 2026 से मंगल अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 12 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान कुछ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में राहत, कार्यक्षेत्र में नए अवसर और कारोबार में सफलता मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए जानते हैं मंगल के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश से किन चार राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं।