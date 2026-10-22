करवा चौथ 2026: 29 अक्तूबर को सुहागिनों का व्रत, दिल्ली, नोएडा और मुंबई समेत बाकी शहरों में कब निकलेगा चांद ?

इस वर्ष करवा चौथ का पर्व गुरुवार, 29 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सुबह से व्रत रखती हैं और शाम को चांद के निकलने का इंतजार रहता है। चांद के निकलने से पहले सुहागिन महिलाएं करवा माता, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्रत शुरू होने का समय: सुबह 6:31 बजे

सुबह 6:31 बजे पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक

शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक दिल्ली में चंद्रोदय का समय: रात 8:17 बजे

करवा चौथ 2026: देश के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय

शहर चंद्रोदय का समय 1 नई दिल्ली शाम 8:17 बजे 2 नोएडा शाम 8:16 बजे 3 गुरुग्राम शाम 8:18 बजे 4 चंडीगढ़ शाम 8:12 बजे 5 जयपुर शाम 8:28 बजे 6 लखनऊ शाम 8:06 बजे 7 पटना शाम 7:52 बजे 8 कोलकाता शाम 7:47 बजे 9 भोपाल शाम 8:31 बजे 10 इंदौर शाम 8:39 बजे 11 अहमदाबाद शाम 8:52 बजे 12 मुंबई रात 9:00 बजे 13 पुणे शाम 8:58 बजे 14 हैदराबाद शाम 8:41 बजे 15 बंगलुरू शाम 8:55 बजे 16 चेन्नई शाम 8:44 बजे 17 नागपुर शाम 8:29 बजे 18 रायपुर शाम 8:18 बजे

करवा चौथ पर देशभर में चांद के निकलने के समय स्थानीय आधार पर तय होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की शाम को नई दिल्ली में चांद के निकलने का समय करीब 8 बजकर 17 मिनट है, वहीं मुबंई में चांद करीब रात के 9 बजे दिखाई देगा। देश के दूसरे शहरों में 29 अक्तूबर को चांद निकलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में करवा चौथ पर चांद के निकलने का समय, पूजा मुहूर्त, व्रत की अवधि और धार्मिक महत्व क्या रहेगा।हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर को है। करवा चौथ का यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होकर शाम को चांद के दर्शन होने तक चलता है।द्रिक पंचांग के अनुसार, 29 अक्तूबर को नई दिल्ली में चंद्रोदय का समय करीब शाम 08 बजकर 17 मिनट पर होगा। वहीं करवा चौथ का व्रत सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा। इस दौरान करवा चौथ पर शाम पूजा का मुहूर्त 5 बजकर 38 मिनट से लेकर 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। हालांकि देश के दूसरे शहरों में चांद के निकलने के समय थोड़ा अंतर रहेगा। ऐसे में स्थानीय पंचांग के आधार पर चंद्रोदय पर चांद के दर्शन करते हुए व्रत को पूरा किया जा सकता है।29 अक्टूबर 2026, गुरुवार

नोट: चंद्रोदय का समय स्थानीय पंचांग और मौसम के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है।



करवा चौथ 2026: पूजा मुहूर्त और व्रत अवधि

करवा चौथ सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व होता है। करवा चौथ की शाम को चांद के निकलने से पहले सुहागिन महिलाएं करवा माता की पूजा और कथा सुनती हैं, फिर चंद्रोदय होने पर चांद के दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं।

करवा चौथ 2026: तिथि और समय

करवा चौथ तिथि और समय करवा चौथ की तिथि गुरुवार, 29 अक्तूबर 2026 चतुर्थी तिथि आरंभ 29 अक्तूबर, सुबह 1:06 बजे चतुर्थी तिथि समापन 29 अक्तूबर, रात 10:09 बजे पूजा मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक व्रत आरंभ सुबह 6:31 बजे से चंद्रोदय का समय रात करीब 8:17 बजे



करवा चौथ 2026: 28 या 29 अक्तूबर कब रखा जाएगा व्रत? जानें पूजा मुहूर्त, भद्रा और चंद्रोदय का समय



करवा चौथ पर राशि के अनुसार चुनें कपड़ों का रंग, जानें किसके लिए क्या है शुभ