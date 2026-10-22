शरद पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन क्यों है विशेष ? जानिए चंद्रमा की सोलह कलाओं, खीर और इसका ज्योतिषीय महत्व

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सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व चंद्रदेव की उपासना, मां लक्ष्मी की कृपा और सुख-समृद्धि की कामना से जुड़ा है। मान्यता है कि इस रात्रि में चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी शीतल चांदनी अमृतमयी गुणों से युक्त होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन, चंद्रदेव को अर्घ्य देना और चाँदनी में खीर रखना विशेष फलदायी माना जाता है।