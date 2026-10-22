करवा चौथ पर राशि के अनुसार चुनें कपड़ों का रंग, जानें किसके लिए क्या है शुभ

Karwa Chauth 2026 Outfits Colour According To Zodiac: करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर 2026 को रखा जाने वाला है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास कर करवा माता की उपासना करती हैं। साथ ही, पूरे दिन सोलह श्रृंगार कर मन को शांत रखती हैं और पूजा-पाठ से जुड़े कार्य करती हैं। इस दिन व्रत से लेकर सुहागिनों के जोड़े तक का खास महत्व होता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इस दिन राशि के अनुसार खास रंगों के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसका खास असर कुंडली पर पड़ने की मान्यता है। ऐसे में किन राशि की महिलाओं को कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए, आइए जानते हैं।

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