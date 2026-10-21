करवा चौथ 2026: 28 या 29 अक्तूबर कब रखा जाएगा व्रत? जानें पूजा मुहूर्त, भद्रा और चंद्रोदय का समय

1 of 5 करवा चौथ 2026 - फोटो : AI







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2 of 5 करवा चौथ 2026 कब मनाया जाएगा? - फोटो : Freepik

करवा चौथ 2026 कब मनाया जाएगा?

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 29 अक्तूबर को रात 1 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट पर होगा। उदया तिथि और पर्व की परंपरा के अनुसार, करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा।



3 of 5 क्या करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का प्रभाव? - फोटो : Adobe

क्या करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का प्रभाव?

इस वर्ष करवा चौथ के दिन पूजा के समय भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। उनके मुताबिक, भद्रा 28 अक्तूबर 2026 को सुबह 5 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी और 29 अक्तूबर को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सुबह भद्रा समाप्त होने के बाद सरगी की परंपरा और दिन के अन्य धार्मिक कार्य किए जा सकेंगे। शाम के पूजन में भी भद्रा के कारण बाधा आने की आशंका नहीं है।



धार्मिक मान्यताओं में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए इस अवधि में मांगलिक अनुष्ठान और नए कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है।



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4 of 5 करवा चौथ 2026 के शुभ मुहूर्त - फोटो : freepik

करवा चौथ 2026 के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:58 से 5:46 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 बजे तक

अमृत काल: सुबह 8:17 से 9:44 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:42 से 6:30 बजे तक



करवा चौथ व्रत और पूजा का शुभ समय

इस दिन करवा चौथ का व्रत सुबह 06:31 से शाम 08:17 तब रखा जाएगा। इसकी अवधि 13 घंटे 46 मिनट तक रहने वाली है। वहीं पूजा के लिए शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक का समय शुभ रहेगा। महिलाएं इस अवधि में विधि-विधान से करवा माता और अन्य देवी-देवताओं की आराधना कर सकती हैं।



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5 of 5 करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा? - फोटो : freepik