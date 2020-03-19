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नवरात्रि पर कन्याओं के पूजन का है विशेष महत्व, जानें किस वर्ष की कन्या से क्या वरदान मिलता है

धर्म डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 19 Mar 2020 05:22 PM IST
kanya pujan
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kanya pujan - फोटो : kanya pujan
कन्याएं पृथ्वी पर प्रकृति स्वरूप मां शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और श्रृष्टिसृजन श्रंखला का अंकुर होती है।  जैसे श्वांस लिए बगैर आत्मा नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही कन्याओं के बिना इस श्रृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नवरात्रि में कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजना का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।
 
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kanya pujan
kanya pujan - फोटो : kanya pujan
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