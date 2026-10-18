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Hindi News ›   Spirituality ›   Religion ›   Aaj Ka Panchang 18 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Sun, 18 Oct 2026 08:50 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 18 Oct 2026 08:50 AM IST
सार

18 October Ka Panchang: 18 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 18 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 18 October: 18 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। आइए जानते हैं 18 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 18 अक्तूबर 2026

तिथि सप्तमी 08:28 तक तत्पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ
नक्षत्र पूर्वाषाढा 12:48  12:48 तक
प्रथम करण वणिज 08:28 तक
द्वितीय करण  विष्टि 21:42 तक
पक्ष शुक्ल अहोरात्र
वार रविवार  
योग सुकर्मा   23:55 तक
सूर्योदय 06:24  
सूर्यास्त 17:47  
चंद्रमा मकर राशि में  
राहुकाल 16:22-17:47  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:43:-12:28
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43-12:28


चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 18 अक्तूबर 2026

सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:47
चन्द्रोदय- 14:05
चन्द्रास्त- 23:10

आज का अशुभ मुहूर्त - 18 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 14:57-16:22
राहुकाल:16:22-17:47
यमगण्ड: 12:06-13:31

18 अक्तूबर 2026, रविवार का चौघड़िया
  • उद्वेग (अशुभ): सुबह 06:23 से 07:49 बजे तक
  • चर (सामान्य): सुबह 07:49 से 09:15 बजे तक
  • लाभ (उन्नति): सुबह 09:15 से 10:40 बजे तक
  • अमृत (सर्वोत्तम): सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 बजे तक
  • काल (अशुभ): दोपहर 12:06 से 01:31 बजे तक
  • शुभ (उत्तम): दोपहर 01:31 से 02:57 बजे तक
  • रोग (अशुभ): दोपहर 02:57 से 04:23 बजे तक
  • उद्वेग (अशुभ): शाम 04:23 से 05:48 बजे तक 

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रात का चौघड़िया
  • शुभ (उत्तम): शाम 05:35 से रात 07:09 बजे तक
  • अमृत (सर्वोत्तम): रात 07:09 से रात 08:43 बजे तक
  • चर (सामान्य): रात 08:43 से रात 10:17 बजे तक
  • रोग (अशुभ): रात 10:17 से रात 11:51 बजे तक
  • काल (अशुभ): रात 11:51 से मध्यरात्रि 01:25 बजे तक
  • लाभ (उन्नति): मध्यरात्रि 01:25 से रात 02:59 बजे तक (19 अक्टूबर की सुबह)
  • उद्वेग (अशुभ): रात 02:59 से सुबह 04:33 बजे तक (19 अक्टूबर की सुबह)
  • शुभ (उत्तम): सुबह 04:33 से सुबह 06:07 बजे तक (19 अक्टूबर की सुबह) 
 

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