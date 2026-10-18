आज का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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18 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। आइए जानते हैं 18 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।