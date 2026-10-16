भाग्यशाली राशियां: दिवाली से ठीक पहले चमक उठेगा इन 4 राशियों का भाग्य, बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

रोशनी का पावन महापर्व दीपावली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों को मां लक्ष्मी के आगमन और दिवाली का बेसब्री से इंतजार है। वर्ष 2026 में दीपावली का यह पवित्र पर्व 8 नवंबर, रविवार को बेहद ही शुभ और दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा।





ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल दिवाली से ठीक पहले ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों के इस शुभ गोचर और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। इन जातकों के लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, वर्षों से अटके काम गति पकड़ेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस दिवाली किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है।