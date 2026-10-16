भाग्यशाली राशियां: दिवाली से ठीक पहले चमक उठेगा इन 4 राशियों का भाग्य, बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

रोशनी का पावन महापर्व दीपावली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों को मां लक्ष्मी के आगमन और दिवाली का बेसब्री से इंतजार है। वर्ष 2026 में दीपावली का यह पवित्र पर्व 8 नवंबर, रविवार को बेहद ही शुभ और दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल दिवाली से ठीक पहले ग्रहों की स्थिति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों के इस शुभ गोचर और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। इन जातकों के लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, वर्षों से अटके काम गति पकड़ेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस दिवाली किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
- वृषभ राशि के लोगों के लिए दिवाली से पहले का समय बिजनेस और नौकरी में तरक्की लेकर आ सकता है।
- मां लक्ष्मी की कृपा से रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से तगड़ा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
- सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
- नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि
- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि व्यापारिक मामलों में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
- पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।
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मीन राशि
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मीन राशि
- मीन राशि के जातकों के सभी कष्ट दूर होंगे और घर में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा।
- मीन राशे के जातक का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से अचानक बड़े वित्तीय लाभ मिलने के संयोग बन रहे हैं।