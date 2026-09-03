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सपने में अगर भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं दिखे तो क्या होता है इसका मतलब, जानिए खास संकेत

Thu, 03 Sep 2026 03:50 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 03:50 PM IST
सार

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में भगवान कृष्ण या फिर उनकी लीलाओं से संबंधित कोई हिस्सा दिखाई देता है तो इसका विशेष महत्व होता है।

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swapna shastra tips sapne me lord krishna ko dekhane ka matlab
janmashtami 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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4 सितंबर 2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही जोश, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। कई बार किसी पर्व-त्योहार के मौके पर उससे संबंधित देवी-देवताओं के छवि सपने में आती है, जिसका अपना खास महत्व होता है। सपनों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में कई चीजें दिखाई देती हैं जिनका अपना खास महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में भगवान कृष्ण या फिर उनकी लीलाओं से संबंधित कोई हिस्सा दिखाई देता है तो इसका विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका मतलब क्या-क्या होता है। 
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सपने में भगवान श्रीकृष्ण का दिखना क्या मतलब
जन्माष्टमी के आसपास सपने में भगवान श्रीकृष्ण का दिखना विशेष घटना होती है, जिसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता सकता है। इससे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव, इच्छापूर्ति, मनमुताबिक कार्य और ईश्वर की विशेष कृपा से जोड़ कर देखा जाता है। 
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सपने में बांसुरी बजाते कृष्णजी की छवि के दिखने का अर्थ
स्वप्न शास्त्र के अनुसार,अगर सपने में भगवान श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखे तो इसका मतलब मन की शांति और जीवन में मधुरता आने का संकेत है। इससे अलावा इस तरह के सपने का आना आपके प्रेम में इजाफा और तनाव में कमी की ओर इशारा माना जाता है। 
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सपने में लड्डू गोपाल का दिखना
अगर सपने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की छवि दिखाई दे इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे घर-परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि के संकेत माना जाता है। इसके अलावा सपने में बाल कृष्ण का दिखना आपकी इज्छाओं की पूर्ति का संकेत माना जाता है।  


सपने में भगवान कृष्ण और राधा के दिखने का अर्थ
जब कभी सपने में भगवान कृष्ण के साथ-साथ राधारानी दिखाई दे तो इसे प्रेम, अपनापन, रिश्तों में मजबूती का संकेत माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में प्रेम, भावनात्मक संतुलन और सुखद बदलाव की तरफ इशारा तरफ कर सकता है। इससे सपने में दांपत्य जीवन में सुखद बदलाव आता है। 

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