सपने में अगर भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं दिखे तो क्या होता है इसका मतलब, जानिए खास संकेत

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4 सितंबर 2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही जोश, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। कई बार किसी पर्व-त्योहार के मौके पर उससे संबंधित देवी-देवताओं के छवि सपने में आती है, जिसका अपना खास महत्व होता है। सपनों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में कई चीजें दिखाई देती हैं जिनका अपना खास महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में भगवान कृष्ण या फिर उनकी लीलाओं से संबंधित कोई हिस्सा दिखाई देता है तो इसका विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका मतलब क्या-क्या होता है।