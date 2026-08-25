28 अगस्त को रक्षाबंधन पर बनेंगे एक साथ कई शुभ योग, जानिए राखी बांधने का मुहूर्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, भद्रा गुरुवार, 27 अगस्त को सुबह नौ बजकर 08 मिनट से शुरू होकर रात 9 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। श्रावण पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को शुक्रवार को रात 9 बजकर 47 मिनट तक रहेगी।इस वर्ष शुभ योगों में रक्षाबंधन का संयोग रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के योग से कुल 7 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शतभिषा नक्षत्र का संयोग रहेगा जिसमें भगवान शिव की पूजा बहुत ही खास रहेगी। इसके अलावा इस दिन सुकर्मा, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि समेत दूसरे योग बनेंगे। 28 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा और गुरु कर्क राशि में होंगे। इस बार भद्रा नहीं रहेगी।इस वर्ष रक्षाबंधन पर पूर्णिमा तिथि शुक्रवार, 28 अगस्त को रहेगी। 28 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 09 बजकर 09 मिनट पर शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह करीब 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 28 को मनाई जाएगी। राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।