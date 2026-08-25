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28 अगस्त को रक्षाबंधन पर बनेंगे एक साथ कई शुभ योग, जानिए राखी बांधने का मुहूर्त

Tue, 25 Aug 2026 05:41 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 05:41 PM IST
सार

इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। जिसके कारण राखी बांधने के लिए पूरा दिन मिलेगा। इसके अलावा रक्षाबंधन पर कई तरह के शुभ योग बनेगा। 

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raksha bandhan 2026 rakhi muhurat timing and shubh sanyog
Raksha Bandhan 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के प्रमुख त्योहार होता है। इस बार भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। इस बार रक्षाबंधन पर एक साथ कई तरह का शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण दिन बहुत ही खास हो जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा जिसके कारण दिनभर राखी बांधी जा सकती है। इस वर्ष भद्रा का साया नहीं होने के कारण बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांध सकती है। 
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रक्षाबंधन, पूर्णिमा और भद्रा 2026
इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, भद्रा गुरुवार, 27 अगस्त को सुबह नौ बजकर 08 मिनट से शुरू होकर रात 9 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। श्रावण पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को शुक्रवार को रात 9 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। 
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रक्षाबंधन 2028 पर शुभ संयोग
इस वर्ष शुभ योगों में रक्षाबंधन का संयोग रहेगा। ग्रहों और नक्षत्रों के योग से कुल 7 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शतभिषा नक्षत्र का संयोग रहेगा जिसमें भगवान शिव की पूजा बहुत ही खास रहेगी। इसके अलावा इस दिन सुकर्मा, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि समेत दूसरे योग बनेंगे। 28 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेगा और गुरु कर्क राशि में होंगे। इस बार भद्रा नहीं रहेगी। 
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रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि 2026
इस वर्ष रक्षाबंधन पर पूर्णिमा तिथि शुक्रवार, 28 अगस्त को रहेगी। 28 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 09 बजकर 09 मिनट पर शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह करीब 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 28 को मनाई जाएगी। राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 



 
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