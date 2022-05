{"_id":"628b8cbe428bb25cff51dc7a","slug":"students-monitoring-with-nipun-learning-app-in-himachal-govt-primary-schools","type":"story","status":"publish","title_hn":"NIPUN Learning App: एक मिनट में कितने शब्द पढ़ रहे विद्यार्थी, एप से चलेगा पता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंकज सलारिया, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 24 May 2022 05:00 AM IST