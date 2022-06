Sardar Patel University: सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कैंपस का शुभारंभ, पांच जिलों के विद्यार्थियों को होगा फायदा

हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का मंगलवार से विधिवत शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह पड्डल मैदान में कैंपस का लोकार्पण करने के बाद मोतीपुर स्थित देव सदन में जनसभा को संबोधित किया। मंडी में प्रदेश का दूसरा राज्य विवि खुलने से पांच जिलों के हजारों विद्यार्थियों को लाभ होगा। अभी ये विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संबंद्ध कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। अब मंडी में नया विश्वविद्यालय खुलने से इनके समय और धन की बचत के साथ उन्हें अब छोटे-छोटे काम के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा।

Himachal Pradesh CM Jairam Thakur inspects the Sardar Patel University campus.



It is a big day for Mandi. I used to study here, and always wanted to contribute something to the campus. After Shimla University, this campus holds the biggest strength for students: HP CM pic.twitter.com/sq4bRj6CmG