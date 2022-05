{"_id":"62891b7c5536d635df22a08f","slug":"recovery-will-be-done-if-the-loktantra-prahari-samman-amount-is-taken-from-forged-documents-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rules Notified: हिमाचल में जाली दस्तावेजों से लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि ली तो होगी रिकवरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 22 May 2022 05:00 AM IST