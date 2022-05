{"_id":"62765eba56a7941df13b7d43","slug":"now-flower-growers-of-himachal-will-be-able-to-sell-flowers-in-parwanoo","type":"story","status":"publish","title_hn":"नई सुविधा: अब हिमाचल के पुष्प उत्पादक परवाणू में बेच सकेंगे फूल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Published by: Krishan Singh Updated Sun, 08 May 2022 02:25 AM IST