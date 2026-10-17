पांगी घाटी का सड़क संपर्क चंबा से जुड़ा

चंबा जिले के चुराह उपमंडल के बैरागढ़-साच पास-किलाड़ मार्ग पर यातायात फिर से बहाल हो गया है। बुधवार देर रात हुई भारी बर्फबारी के कारण साच पास में करीब दो फीट तक बर्फ जम गई थी, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। मार्ग बंद होने से पांगी घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय चंबा से कट गया था। मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग पांगी हरकत में आया। विभाग की टीम ने जेसीबी मशीनों के साथ युद्धस्तर पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया। लगातार कड़ी मशक्कत के बाद विभाग ने मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया है। मार्ग बहाल होने से पांगी घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में साच पास में अक्सर बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मार्ग बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग का आभार व्यक्त किया है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि मार्ग वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है।