{"_id":"6284f03a6355123750059e36","slug":"himachal-transport-department-apply-online-for-vehicle-route-permit","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal Transport Department: वाहन रूट परमिट के लिए बेरोजगारों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 19 May 2022 02:17 AM IST