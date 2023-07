Dalai Lama: दलाईलामा ने मनाया 88वां जन्मदिन, सीएम सुक्खू भी पहुंचे, पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई

तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाईलामा ने गुरुवार को मैकलोडगंज में 88वां जन्मदिन मनाया। दलाईलामा के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू समेत दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मैकलोडगंज स्थित दलाईलामा मंदिर में सुबह 7:00 बजे से धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों ने पूजा-अर्चना की। दलाईलामा समारोह स्थल पर करीब सुबह दस बजे पहुंचे।

Spoke to His Holiness @DalaiLama and conveyed heartfelt greetings to him on his 88th birthday. Wishing him a long and healthy life.