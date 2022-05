{"_id":"627cf9d190bbe7796b2ec5fe","slug":"himachal-news-2693-lakh-rupees-sanctioned-for-construction-of-eight-bridges-and-roads-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: 2,693 लाख रुपयों से होगा आठ सड़कों और पुलों का निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 13 May 2022 05:00 AM IST