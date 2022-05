{"_id":"627009c2ab0f9615f1457e96","slug":"doctors-will-provide-services-throughout-the-day-in-aiims-himachal-after-june-15-will-not-have-to-register-online","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: एम्स में 15 जून के बाद दिनभर सेवाएं देंगे चिकित्सक, नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन पंजीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 May 2022 03:00 AM IST