{"_id":"628521be332c3b6e375ff425","slug":"decision-of-directorate-of-higher-education-school-buses-taxis-are-banned-from-overtaking-other-vehicles-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"उच्च शिक्षा निदेशालय का फैसला: हिमाचल में स्कूल बस-टैक्सी चालक नहीं कर पाएंगे ओवरटेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 May 2022 02:16 AM IST