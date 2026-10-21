शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ: 9553 खिलाड़ी होंगे शामिल, 22 दिन चलेगी प्रतियोगिता; 21 लाख के नकद पुरस्कार

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 25 अक्तूबर से 15 नवंबर तक 22 दिवसीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ‘खेलेंगे भी, खिलेंगे भी’ थीम पर होने वाले इस आयोजन में 9,553 खिलाड़ी और आयोजन समिति के सदस्य भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये के नकद पुरस्कार, ट्रॉफियां और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन वह पिछले कई वर्षों से हर आयु वर्ग के युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के लिए करवाते आ रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। इस बार प्रतियोगिताओं को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। खेल महाकुंभ का शुभारंभ 25 अक्तूबर को सुबह 11:00 बजे बनूटी में होगा, जबकि समापन 15 नवंबर को सुन्नी में किया जाएगा।

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खेल महाकुंभ में ये प्रतियोगिताएं होंगी

खेल महाकुंभ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रस्साकशी, लोक नृत्य, फैशन शो और मॉडलिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजकों के अनुसार क्रिकेट में 211, वॉलीबॉल में 50, महिला और पुरुष कबड्डी 60-60 तथा महिला और पुरुष बैडमिंटन में 60-60 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा लोक नृत्य की 100 टीमें और रस्साकशी की 260 टीमें भाग लेंगी। फैशन शो और मॉडलिंग के लिए अब तक 400 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। म्यूजिकल चेयर सहित अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

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