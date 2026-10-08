राजस्थान: उदयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का हल्लाबोल, पुलिस से खींचतान; बैरिकेड पर चढ़े पूर्व मंत्री

उदयपुर कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली।

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प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल और गरमा गया, जब राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने बैरिकेड से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।कांग्रेस का प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता टाउन हॉल पर एकत्र हुए और वहां से जुलूस के रूप में कोर्ट चौराहे तक पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी।कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। इस दौरान कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार अपनी मनमानी पर तुली हुई है।कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। पुतला दहन और बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई खींचतान से कलेक्ट्रेट के बाहर माहौल गरमा गया। कांग्रेस के देशव्यापी विरोध अभियान के तहत 8 अक्टूबर को विभिन्न राज्यों और जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े अपने आरोपों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही।