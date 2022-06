Udaipur Murder Case: राजसमंद में कांस्टेबल को तलवार मारी, कोमा में, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद से प्रदेश के कई जिलों में माहौल तनाव पूर्ण है। उदयपुर में सात थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू की मियाद एक दिन और बढ़ा दी गई है। अब 30 जून रात 12 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदी लागू होगी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी।

#WATCH | Rajasthan: A protest took place in Bhim, Rajsamand today over Udaipur murder.Police resorted to aerial firing&baton charge to stop protesters from heading to sensitive areas.Stone-pelting occurred. One Constable injured after being reportedly attacked with a sharp object pic.twitter.com/1mw6TN65wr