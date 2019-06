रणथंभौर में खुशी का माहौल, बाघिन टी-73 ने तीन शावकों को दिया जन्म

रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यहां बाघिन टी-73 दूसरी बार मां बनी हैं। बाघिन ने तीन शवकों को जन्म दिया है। कैमरे में कैद हुए तीनों शावक बाघिन के साथ घूमते और अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। बाघिन के साथ शावकों के नजर आते ही टाइगर रिजर्व में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Rajasthan: Tigress T-73 has given birth to three cubs at the Ranthambore Tiger Reserve. pic.twitter.com/7NwgdRH5Lw