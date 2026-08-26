Rajasthan: शादी के तीन महीने बाद लापता दुल्हन!, ससुराल से लाखों के जेवर-नकदी गायब, मचा हड़कंप

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पीड़ित पति ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी मई 2026 में सीकर जिले की ही एक युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे। 22 अगस्त की रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग सोने चले गए। पति के मुताबिक, रात करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो पत्नी पास में ही सो रही थी। इसके करीब दो घंटे बाद सुबह लगभग 4 बजे जब उसकी दोबारा नींद खुली तो पत्नी कमरे में नहीं थी। उसने तुरंत घर और आसपास उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने भी महिला को रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।महिला के अचानक गायब होने के बाद पति और परिजनों ने कमरे की जांच की। इस दौरान लोहे की अलमारी और पेटी खुली मिली। परिवार के मुताबिक, उसमें रखे लाखों रुपये के जेवरात और नकदी गायब थे। इसके बाद पति ने पत्नी के मोबाइल नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। जेवरात और नकदी गायब होने के बाद परिवार को शक हुआ कि महिला इन्हें अपने साथ लेकर गई है। हालांकि, उसके अचानक घर से चले जाने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल लापता नवविवाहिता की तलाश कर रही है और उसके मोबाइल नंबर व अन्य संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस महिला के परिवार और उससे जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। महिला के मिलने के बाद ही उसके घर से जाने की पूरी वजह और जेवरात-नकदी के मामले में स्थिति साफ हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।