{"_id":"627757b6ccb7947157366ce5","slug":"road-accident-in-tonk-one-died-due-to-collision-between-two-cars","type":"story","status":"publish","title_hn":"Road Accident in Tonk: दो कारों में आमने-सामने की भिड़ंत, एक की मौत, चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक Published by: रोमा रागिनी Updated Sun, 08 May 2022 11:13 AM IST