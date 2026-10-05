राजस्थान: मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 40 के पार; जानें अगले दिनों का मौसम

विज्ञापन

राजस्थान से मानसून की विदाई होते ही प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अक्तूबर की शुरुआत में ही राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन के समय तेज धूप खिलने और गर्म हवाएं चलने के कारण लोगों को तीखी गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश में मानसून के प्रस्थान के बाद बारिश का दौर पूरी तरह थमने की वजह से भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।