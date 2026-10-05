राजस्थान: मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 40 के पार; जानें अगले दिनों का मौसम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 05 Oct 2026 05:22 PM IST
सार
राजस्थान से मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजस्थान और पाकिस्तान सीमा के आसपास बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की विशेष संभावना नहीं है।
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विस्तार
राजस्थान से मानसून की विदाई होते ही प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अक्तूबर की शुरुआत में ही राज्य के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन के समय तेज धूप खिलने और गर्म हवाएं चलने के कारण लोगों को तीखी गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश में मानसून के प्रस्थान के बाद बारिश का दौर पूरी तरह थमने की वजह से भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इस मौसमी तंत्र के कारण क्षेत्र में गर्म हवाओं का प्रभाव काफी बढ़ा है। इसके असर से सतही स्तर पर दिन के समय करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही मानसून की विदाई के बाद बारिश की गतिविधियां बंद होने से भी तापमान में वृद्धि हुई है।
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आगामी दिनों का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने के साथ-साथ दिन के समय तेज धूप खिलेगी। हालांकि आगामी दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है।
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राज्य के अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है।
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एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इस मौसमी तंत्र के कारण क्षेत्र में गर्म हवाओं का प्रभाव काफी बढ़ा है। इसके असर से सतही स्तर पर दिन के समय करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही मानसून की विदाई के बाद बारिश की गतिविधियां बंद होने से भी तापमान में वृद्धि हुई है।
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आगामी दिनों का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने के साथ-साथ दिन के समय तेज धूप खिलेगी। हालांकि आगामी दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है।
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राज्य के अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है।