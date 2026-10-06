राजस्थान: सोलर प्लांट में गार्डों को बंधक बनाकर 50 लाख की लूट, पुलिस ने सात आरोपी और माल खरीदने वाला दबोचा

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एसपी हेमंत कलाल ने बताया कि 12 सितंबर की रात लगभग 18 से 20 बदमाशों ने पनोतिया स्थित सोलर पावर प्लांट पर धावा बोला था। बदमाशों ने वहां तैनात गार्ड शैतानसिंह और शोभागसिंह के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों गार्डों के हाथ बांधकर तथा चाकू दिखाकर उन्हें डराया और बंधक बना लिया। बदमाशों ने प्लांट के ट्रांसफॉर्मर और मशीनरी में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद वे कॉपर वायर और डीसी केबल निकालकर ले गए। पुलिस के अनुसार इस वारदात में चोरी और तोड़फोड़ से लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।प्रवीण जुगतावत के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने गहन जांच शुरू की। पुलिस ने गिलूंद, रेलमगरा, पोटला, गंगापुर, राशमी, कपासन, मावली, मंगलवाड़ और खेरोदा सहित आसपास के क्षेत्रों में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। रेलमगरा थाना पुलिस, डीएसटी और साइबर सेल की टीम ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को सफलता मिली।पुलिस पूछताछ में आरोपी रमेश उर्फ रामा ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने चोरी किया हुआ तांबा बाइक पर रखकर कपासन में राजू कालबेलिया के घर पहुंचाया। इसके बाद चोरी का माल खेरोदा निवासी रईस खान पठान को बेच दिया। पुलिस ने रईस खान पठान को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लगभग 467 किलोग्राम तांबा बरामद किया गया है। पुलिस ने विनोद उर्फ पारू, लालूराम, रमेश उर्फ रामा, लक्ष्मणनाथ उर्फ लच्छू, गोविंद, राजू कालबेलिया और किशननाथ कालबेलिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल वाहनों, डीसी केबल और अन्य सामान की बरामदगी के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।