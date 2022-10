Congress politics: राजस्थान के घमासान में फंसे अजय माकन, पांच प्वाइंट में समझें क्यों हो सकती है पद से छुट्टी

Congress Political: राजस्थान के सियासी घमासान में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ( Ajay Maken) बुरी तरह फंस गए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि कभी भी उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। उनका प्रभारी पद से हटना तय माना जा चुका है। इससे पहले सचिन पायलट (Sachin Pilot) की बगावत के बाद राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे को भी पद से हटा दिया गया था। इस बार अजय माकन के साथ ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं अजय माकन से इस्तीफ लेने के पांच कारण क्या हैं?

EXCLUSIVE: This is how Ajay Maken and his office members are actively deriding a sitting chief Minister Ashok Gehlot.



A man who has given his entire life in the organisation is being ridiculed, served showcase notices by a charlatan whose credibility lies in losing elections pic.twitter.com/cPJN58VDdS