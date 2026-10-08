राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग: तीसरे राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल

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विशेषज्ञों देव शर्मा के अनुसार तीसरे राउंड में अलॉट हुई एमबीबीएस या बीडीएस सीट पर अभ्यर्थी को जॉइन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभ्यर्थी तीसरे दौर में मिली सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी जमा की गई सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ऐसा अभ्यर्थी आगामी स्ट्रे-वैकेंसी राउंड में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि सीट अपग्रेडेशन की सुविधा केवल तीसरे राउंड तक ही सीमित रहेगी और इसके बाद किसी भी स्थिति में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।काउंसलिंग बोर्ड के वर्तमान सीट मैट्रिक्स के अनुसार राजस्थान की कुल 2,274 सरकारी एमबीबीएस सीटों में से 231 सीटें फिलहाल खाली हैं। वहीं आरयूएचएस, सीएमएस तथा राजमेस द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में मौजूद 991 मैनेजमेंट एमबीबीएस सीटों में से 57 सीटें खाली हैं। सबसे ज्यादा सीटें एनआरआई कोटे के तहत रिक्त पड़ी हैं। प्रदेश में कुल 468 एनआरआई एमबीबीएस सीटों में से 317 सीटें अभी तक नहीं भरी हैं।काउंसलिंग बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, जेंडर-पूल और नॉन-डोमिसाइल कैटेगरी की खाली सीटों के लिए श्रेणी और कोटा परिवर्तन के नियम भी जारी किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि एनआरआई कोटे की 317 खाली सीटें नियमों के तहत सामान्य अथवा अन्य श्रेणियों में ट्रांसफर होती हैं, तो स्टेट मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने के अवसर काफी बढ़ जाएंगे। खाली सीटों और वैकेंट सीट मैट्रिक्स के आधार पर इस बार कई अभ्यर्थियों को सरकारी एमबीबीएस सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है।