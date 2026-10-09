राजस्थान: 'चुनाव जीती तो गांव के कुंवारों की शादी कराऊंगी', सरपंच प्रत्याशी की अनोखी गारंटी वायरल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 09 Oct 2026 11:09 PM IST
सार
राजस्थान के पंचायत चुनाव में एक सरपंच उम्मीदवार का अनोखा वादा चर्चा में है। झुंझुनूं के झाझड़ गांव की अनीता सैनी ने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो गांव के कुंवारे युवकों की शादी कराने की जिम्मेदारी उठाएंगी। उनका दावा है कि इसके लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे गांवों में भी दुल्हन की तलाश की जाएगी।
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विस्तार
झुंझुनूं जिले में स्थित झाझड़ गांव की निवासी और सरपंच पद की उम्मीदवार अनीता सैनी ने आगामी पंचायत चुनाव जीतने पर गांव के कुंवारे युवकों की शादी कराने का अनोखा वादा किया है। आमतौर पर भारत में किसी भी चुनाव के दौरान प्रत्याशी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और विकास जैसे पारंपरिक मुद्दों को आधार बनाकर मतदाताओं के बीच जाते हैं। इसके विपरीत, इस महिला उम्मीदवार ने अपने गांव के कुंवारे युवकों को दुल्हन दिलाने और उनकी शादी कराने की पक्की गारंटी को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है।
दुल्हन तलाशने की अनोखी गारंटी
झाझड़ गांव में चुनावी जनसंपर्क के दौरान अनीता सैनी का यह आश्वासन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने चुनावी भाषण में वह अपने इस दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर गांव में किसी भी युवक को दुल्हन नहीं मिल पा रही है, तो चुनाव जीतने के बाद उसकी शादी कराने की पूरी जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगी। इसके लिए चाहे उन्हें किसी अन्य गांव में एक से दो दिन तक रुककर लड़की की तलाश करनी पड़े या फिर गांव से शादी के लिए बरात की पूरी ट्रेन ही क्यों न लगानी पड़े, वह युवकों का विवाह निश्चित रूप से संपन्न करवाएंगी।
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शादी कराने को बताया प्राथमिकता
सरपंच उम्मीदवार ने अपने भाषण में यह भी कहा कि गांव में विकास कार्य तो हर जनप्रतिनिधि करवाता ही है और वह भी चुनाव में विजय मिलने के बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि कुंवारे युवकों का विवाह संपन्न करवाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी गारंटी है। इंटरनेट पर इस वीडियो के सामने आने के बाद यह अनोखा चुनावी दावा स्थानीय लोगों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
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दुल्हन तलाशने की अनोखी गारंटी
झाझड़ गांव में चुनावी जनसंपर्क के दौरान अनीता सैनी का यह आश्वासन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने चुनावी भाषण में वह अपने इस दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर गांव में किसी भी युवक को दुल्हन नहीं मिल पा रही है, तो चुनाव जीतने के बाद उसकी शादी कराने की पूरी जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगी। इसके लिए चाहे उन्हें किसी अन्य गांव में एक से दो दिन तक रुककर लड़की की तलाश करनी पड़े या फिर गांव से शादी के लिए बरात की पूरी ट्रेन ही क्यों न लगानी पड़े, वह युवकों का विवाह निश्चित रूप से संपन्न करवाएंगी।
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शादी कराने को बताया प्राथमिकता
सरपंच उम्मीदवार ने अपने भाषण में यह भी कहा कि गांव में विकास कार्य तो हर जनप्रतिनिधि करवाता ही है और वह भी चुनाव में विजय मिलने के बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि कुंवारे युवकों का विवाह संपन्न करवाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी गारंटी है। इंटरनेट पर इस वीडियो के सामने आने के बाद यह अनोखा चुनावी दावा स्थानीय लोगों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।