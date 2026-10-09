राजस्थान: 'चुनाव जीती तो गांव के कुंवारों की शादी कराऊंगी', सरपंच प्रत्याशी की अनोखी गारंटी वायरल

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झुंझुनूं जिले में स्थित झाझड़ गांव की निवासी और सरपंच पद की उम्मीदवार अनीता सैनी ने आगामी पंचायत चुनाव जीतने पर गांव के कुंवारे युवकों की शादी कराने का अनोखा वादा किया है। आमतौर पर भारत में किसी भी चुनाव के दौरान प्रत्याशी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और विकास जैसे पारंपरिक मुद्दों को आधार बनाकर मतदाताओं के बीच जाते हैं। इसके विपरीत, इस महिला उम्मीदवार ने अपने गांव के कुंवारे युवकों को दुल्हन दिलाने और उनकी शादी कराने की पक्की गारंटी को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है।